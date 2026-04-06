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मथुरा की ऐतिहासिक दिल्ली गेट छतरियों में भीषण आग, प्राचीन धरोहर को भारी नुकसान की आशंका

 Mathura News: सोमवार की सुबह मथुरा के छाता स्थित प्राचीन 'दिल्ली गेट' की ऐतिहासिक छतरियों में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही समय में उसने पूरी प्राचीन संरचना को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:10 AM IST
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मथुरा की ऐतिहासिक दिल्ली गेट छतरियों में भीषण आग, प्राचीन धरोहर को भारी नुकसान की आशंका

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के छाता क्षेत्र में स्थित दिल्ली गेट की ऐतिहासिक छतरियों में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया और प्राचीन संरचना को अपनी चपेट में ले लिया.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, घटना सुबह के समय हुई जब स्थानीय लोगों ने छतरियों से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं. देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.

प्राचीन संरचनाओं को भारी नुकसान
बताया जा रहा है कि ये छतरियां ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की हैं, जिनसे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई है. आग लगने से इन प्राचीन संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हो पाया है. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रखी है. आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों को भी सतर्क कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो. राहत की बात यह रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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 शॉर्ट सर्किट की जांच 
इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है. शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण की जताई जा रही है, लेकिन पुष्टि जांच के बाद ही होगी.इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें.

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