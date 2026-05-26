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मथुरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग, 10 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, सेना ने संभाला मोर्चा

Mathura News: मथुरा के नगला चंद्रभान गांव स्थिम इंडस्ट्रियल एरिया में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग आबादी वाले इलाके में फैलने लगी. सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 08:19 PM IST
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Mathura Factory Fire
Mathura Factory Fire

Mathura News: हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला चंद्रभान गांव स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को एक थर्माकोल निर्माण फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और नजदीकी आर्मी कैंटोनमेंट से सेना के जवान राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे. त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है. 

सेना और दमकल विभाग का संयुक्त रेस्क्यू
मामले की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की 5 से 6 गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. घटना स्थल के समीप ही आर्मी कैंटोनमेंट एरिया स्थित है, इसलिए सेना ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी 4 से 5 गाड़ियां आग बुझाने के कार्य में लगा दीं. दमकल और सेना के संयुक्त प्रयासों से समय रहते आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. 

एहतियातन खाली कराए गए आसपास के मकान
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के वक्त फैक्ट्री और आसपास मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. फैक्ट्री से सटे आबादी वाले हिस्से में करीब 5 से 6 मकान स्थित हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन तुरंत खाली करा लिया गया था. इसके चलते किसी भी स्थानीय निवासी या रिहायशी मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. 

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जांच के घेरे में फैक्ट्री प्रबंधन
बताया जा रहा है कि यह थर्माकोल फैक्ट्री किसी खंडेलवाल नामक व्यक्ति की है. आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच की जा रही है. वहीं, फैक्ट्री के पास आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और सुरक्षा मानक पूरे थे या नहीं, इस पर भी प्रशासन ने रुख स्पष्ट किया है.

जनहानि की सूचना नहीं 
सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र ने बताया प्रथम दृष्टया हमारा पूरा ध्यान आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित रखने पर था, जिसमें हम सफल रहे हैं. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. फैक्ट्री के पास एनओसी थी या नहीं और आग किन कारणों से लगी, इसकी गहन जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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