मथुरा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत, बुरी तरह कुचल गया शव

Mathura Accident: शनिवार सुबह यूपी के मथुरा में एक बड़े  सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. हादसा इतना भयानकर था कि देखने वालों की रूह कांप जाए. 

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:26 AM IST
कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: यूपी के मथुरा के थाना बल्देव क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया.  ये हादसा माइलस्टोन 140 नोएडा-आगरा लेन पर हुआ, जहां अपाचे बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना सुबह लगभग 4:45 बजे की बताई जा रही है. इस दर्दनाक दुर्घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है.

बुरी तरह कुचल गया शव- सूचना मिलने पर पीआरवी 1939 मौके पर पहुंची और स्थिति की जानकारी ली.  पुलिस के अनुसार अपाचे मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर UP78 HM 5591) पर दो युवक सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. एक युवक का शव बुरी तरह से कुचल गया. 

मृतकों में से एक की शिनाख्त पासबुक मिलने पर रघुनाथ पुत्र राजाराम निवासी ग्राम बलुआपुर, पोस्ट नाबस्ता, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है.  दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है.  मृतक की उम्र भी लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है.  पुलिस परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
दोनों शवों को एंबुलेंस की मदद से जिला मोर्चरी मथुरा भेजा गया है.  थाना बल्देव प्रभारी निरीक्षक रंजना सचान ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एक मृतक की पहचान हो चुकी है जबकि दूसरे की पहचान कराई जा रही है. 

गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं.  इस दर्दनाक दुर्घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है.  पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है. 

;