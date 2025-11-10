Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट, 18 सेक्टरों में तैनात होंगे 3000 जवान

Mathura News: मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह तैयार है. प्रशासन का अनुमान है कि एक लाख से अधिक श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:23 AM IST
Dhirendra Shastri Sanatan Hindu Ekta Padyatra
Dhirendra Shastri Sanatan Hindu Ekta Padyatra

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में आयोजित होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर मथुरा पुलिस और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. यह पदयात्रा 13 नवंबर को यूपी-हरियाणा बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की सीमा में कोसीकलां में प्रवेश करेगी. प्रशासन का अनुमान है कि यह क्षेत्र यूपी, हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं से जुड़ा होने के कारण पदयात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच सकती है. इस विशाल जनसमूह की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं.

सुरक्षा के लिए 18 सेक्टर और 3000 जवान
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवाजाही बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे आयोजन क्षेत्र को 18 सेक्टरों में विभाजित किया है. रविवार को एसपी देहात सुरेशचंद रावत ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे इलाके में करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.  किसी भी अप्रिय स्थिति या खुफिया सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा.

पड़ाव स्थल सीसीटीवी निगरानी में
पदयात्रा का यूपी में पहला पड़ाव अनाज मंडी में होगा. यह स्थल सीसीटीवी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी में रहेगा. श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था के लिए पड़ाव स्थल पर टेंट लगाने का कार्य जोर-शोर से जारी है. अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन की योजना भी बनाई गई है ताकि आमजन को असुविधा न हो. प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे आस्था के इस बड़े आयोजन को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके. 

