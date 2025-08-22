Mathura News: अनिरुद्धाचार्य के बोल से मचा तूफान.. लिव-इन रिलेशन को बताया कुत्ते-बिल्ली जैसा
Mathura News: अनिरुद्धाचार्य के बोल से मचा तूफान.. लिव-इन रिलेशन को बताया कुत्ते-बिल्ली जैसा

Aniruddhacharya Maharaj News: फेमस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज फिर सुर्खियों में है. एक बार फिर लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दे डाला है. लिव-इन को कथावाचक ने कुत्तों का कल्चर बताया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:33 PM IST
Aniruddhacharya Maharaj News: हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज दोबारा चर्चाओं में हैं. उन्होंने दोबारा लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दिया है. कथावाचक ने कहा है कि लिव-इन जैसी चीज तो कुत्तों का कल्चर है, जो हजारों सालों से ऐसे ही रह रहे हैं.

अनिरुद्धाचार्य का विवादित बयान
अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा है कि लिव इन में कुत्ते-बिल्ली रहते हैं. हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं. ये लिव इन कुत्तों का कल्चर है. बाबा के बयान को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रही है. कई लोग धर्माचार्य को ऐसी बातों और कॉमेंट से दूर रहने को कह रहे हैं तो वहीं कई लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फेमस हैं कथावाचक
आपको बता दें, हर मुद्दे पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी राय देते रहते हैं. दुनियाभर में उनके लाखों भक्‍त हैं. सोशल मीडिया पर उनको खूब देखे और सुने जाते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर कई मिलियन सब्‍सक्राइबर्स हैं. कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बयान दिया था.

कुछ लोग लगाते हैं संगीन आरोप
कथावाचक ने कहा था कि लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर देनी चाहिए. महाराज के समर्थकों का कहना है कि वे हमेशा सच बोलते हैं और समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं. हालांकि, कुछ लोग अक्सर कथावाचक पर विवादित बयान देने और समाज में गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाते हैं.

