Mathura News:54 साल बाद खुलेगा बांके बिहारी मंदिर का खजाना, हर रहस्य से उठेगा पर्दा, जानें तोष खाना में क्या है?

Mathura Banke Bihari Mandir: मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर का बरसों से बंद खजाना कक्ष आज खुलने वाला है. यह आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में खोला जाएगा. जिससे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा. ऐसे में जानिए इस बंद कमरें में सोने, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में क्या-क्या छिपा है?
Mathura Banke Bihari Mandir: मथुरा के मशहूर श्री बांके बिहारी मंदिर के आज ऐतिहासिक दिन है. आज बरसों से बंद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना कक्ष खुलेगा. यह कक्ष आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में खुलेगा. खजाने के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस ऐतिहासिक पल में जस्टिस अशोक कुमार के साथ मथुरा के डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहेंगे.
तोष खाने में क्या-क्या है?
खजाना कक्ष खुलने से कई रहस्यमई राज से पर्दा उठेगा. यहां जो होने वाला है, वह 54 सालों बाद देखने को मिलेगा. सबको इस दिन का इंतजार था. वह जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंद कमरे में क्या-क्या है? कहा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर के तोष खाने में कई तरह के आभूषण, सोने-चांदी के असाला के साथ ही कई कीमती वस्तुएं हैं.
बांके बिहारी मंदिर का खजाना
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का काम हो रहा है, जिसमें हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने 29 सितंबर को मंदिर का तोष खाना खोलने का फैसला किया था. जिसके बाद यह कब खोला जाएगा, इसको लेकर मंथन हो रहा था, लेकिन अब इसका समय आ गया है. इसके पोस्टर मंदिर में भी चस्पा किए गए हैं. इसकी जानकारी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी रजत ने दी है.
अब देखने वाली बात होगी कि श्री बांके बिहारी मंदिर में आज क्या होता है, क्योंकि अब तक इसमें किसी भी गोस्वामी को शामिल होने की परमिशन नहीं दी गई है.
