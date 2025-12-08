वृंदावन जा रहे तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, मथुरा–बरेली हाईवे पर कार ट्रैक्टर से भिड़ी, शीशा तोड़कर निकाले गए शव

मथुरा के बरेली–मथुरा हाईवे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ब्रेजा कार आगे चल रहे ट्रैक्टर में जा घुसी, जिससे कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
Mathura-Bareilly Highway Road Accident/कन्हैया लाल शर्मा: मथुरा के बरेली–मथुरा हाईवे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ब्रेजा कार आगे चल रहे ट्रैक्टर में जा घुसी, जिससे कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी दोस्त शाहजहांपुर से वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे.
कहां पर हुआ ये घटना?
दरअसल,हादसा थाना राया क्षेत्र में सुबह करीब 3 बजे हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचककर बीच की सीट तक घुस गया. आगे बैठे दो युवकों के शव सीट से चिपक गए थे. पुलिस को कार का शीशा तोड़कर करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद शव निकालने पड़े. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हादसे में जान गंवाने वाले सौरभ वर्मा (33), निकुंज गुप्ता (27), राजन गुप्ता (31) वहीं गंभीर घायल राजा भारद्वाज (28) को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी. ड्राइवर आगे चल रहे ट्रैक्टर की धीमी गति का अंदाजा नहीं लगा पाया और पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है.
चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 12 घंटे के भीतर मथुरा में अलग-अलग दुर्घटनाओं में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में दहशत और चिंताएं बढ़ गई हैं.
