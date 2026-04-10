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मथुरा में नाव पलटने से बड़ा हादसा: 25 लोग यमुना में डूबे, 10 की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Mathura Breaking News: मथुरा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पीपा पुल से टकराकर एक नाव पलट गई, नाव में 25 लोग सवार थे जो सभी नदी में गिर गए, 10 लोगों की मौत की खबर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 10, 2026, 05:49 PM IST
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मथुरा में नाव डूबी
मथुरा में नाव डूबी

कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: धर्मनगरी वृंदावन में शुक्रवार शाम एक भीषण हादसा हो गया. वृंदावन और मान के बीच यमुना नदी को पार कर रही एक नाव अनियंत्रित होकर पीपा पुल से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव बीच मझधार में ही पलट गई. नाव में करीब 25 श्रद्धालु और स्थानीय लोग सवार थे. 

केसी घाट के पास मची चीख-पुकार
यह घटना वृंदावन के प्रसिद्ध केसी घाट के समीप घटित हुई. चश्मदीदों के अनुसार, नाव वृंदावन से मान की ओर जा रही थी, तभी तेज धारा या तकनीकी खराबी के कारण वह पीपों के पुल (Floating Bridge) से टकरा गई. टक्कर लगते ही नाव पर सवार लोग यमुना के गहरे पानी में समा गए. 10 लोगों की मौत की खबर है. 

राहत और बचाव कार्य
हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई. किनारे पर मौजूद लोगों और गोताखोरों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के मुताबिक बचाव दल ने एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. 

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बचाव अभियान जारी
वहीं खबर लिखे जाने तक बाकी 14 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया. पुलिस प्रशासन और जल पुलिस की टीमें गोताखोरों की मदद से सघन तलाशी अभियान चला रही हैं.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है. प्राथमिकता नदी में डूबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है. पीपा पुल के पास रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है

नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे!
पीपों का यह पुल वृंदावन और मान को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे या नदी के बहाव के कारण नाविक संतुलन खो बैठा. 

फिलहाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लापता लोगों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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