Mathura

मथुरा– वृंदावन की बदलेगी सूरत! ब्रॉड गेज रेल लाइन का रास्ता साफ, एलिवेटेड रेल लाइन से गुजरेंगी हाई स्पीड ट्रेन

Mathura News: कान्हा की नगरी मथुरा- वृंदावन जल्द ही बदली-बदली नजर आने वाली है. मथुरा-वृंदावन रेल लाइन को ब्रॉड गेज बनाने का रास्ता साफ हो गया है. शहर के बीचों-बीच एलिवेटेड रेल लाइन से अब हाई स्पीड ट्रेनें भी गुजर सकेंगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:38 PM IST
मथुरा: वर्षों से अधर में लटक रही मथुरा–वृंदावन ब्रॉड गेज परियोजना एक बार फिर तेज गति पकड़ने की ओर बढ़ रही है. लम्बे विचार-विमर्श के बाद अब प्रदेश सरकार रेलवे की जमीन खरीदने पर सहमत हो सकती है, जिससे एलीवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है. इस निर्णय के बाद मथुरा–वृंदावन रेल मार्ग पर ट्रेनें दोबारा दौड़ने की उम्मीद मजबूत हो गई है.

8 साल का अटका है प्रोजेक्ट
ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट को वर्ष 2017–18 में मंजूरी मिली थी, जिसके तहत पुराने मीटर गेज ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदलना शामिल है. फरवरी 2023 में परियोजना का कार्य भी शुरू कर दिया गया था और इसके लिए रेलवे ने 402 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की थी. शुरुआती चरण में तेजी से प्रगति भी हुई, लेकिन स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के विरोध के कारण काम रोक दिया गया. उनका कहना था कि जमीन अधिग्रहण से बड़ी संख्या में मकान, धार्मिक स्थलों और मार्गों पर असर पड़ेगा, साथ ही शहर दो हिस्सों में बंटने की आशंका भी जताई गई थी.

इन आपत्तियों के समाधान के लिए हाल ही में सांसद हेमामालिनी की मौजूदगी में क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें एलीवेटेड ट्रैक मॉडल पर विस्तार से चर्चा हुई. यह नया मॉडल बहुत कम भूमि के उपयोग पर आधारित है और रेलवे लाइन को ऊंचाई पर बनाया जाएगा, जिससे धार्मिक मार्ग, यातायात और शहर की संरचना प्रभावित नहीं होगी. इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार रेलवे से आवश्यक भूमि खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि रुकी परियोजना को फिर से पटरियों पर लाया जा सके. 

ब्रॉड गेज लाइन से ट्रेनों की आवाजाही होगी आसान
ट्रैक तैयार होते ही आधुनिक रेल संचालन का रास्ता भी खुल जाएगा. ब्रॉड गेज लाइन होने से ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और भविष्य में वंदे भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेनों के ठहराव की संभावनाएं भी मजबूत मानी जा रही हैं. धार्मिक और पर्यटन नगरी होने के कारण यह परियोजना हजारों श्रद्धालुओं, यात्रियों और स्थानीय व्यवसाय के लिए वरदान साबित हो सकती है. 

क्षेत्रीय सलाहकार समिति सदस्य संजय गोविल के अनुसार, “जनता की लंबे समय से मांग थी कि एलीवेटेड ट्रैक बनाया जाए. सरकार रेलवे से भूमि लेने को तैयार है और जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है.”

मथुरा–वृंदावन के रेल नक्शे में यह बदलाव शहर के विकास और पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर बन सकता है.

ये भी पढ़ें: 1500 किमी का सफर, जहां से गुजरे मिट्टी कर दे सोना; जानें यूपी की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन-सी?

Mathura News
मथुरा– वृंदावन की बदलेगी सूरत! ब्रॉड गेज रेल लाइन का रास्ता साफ
