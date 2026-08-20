/दूसरे समाज में शादी की तो बेटी को मार डाला, सूटकेस में भरकर फेंका शव; मथुरा कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई उम्रकैद

Mathura News: मथुरा कोर्ट ने चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए माता-पिता नितेश यादव और ब्रजवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटी की हत्या का अपराध अत्यंत क्रूर और वीभत्स की श्रेणी में आता है, इसलिए दोषियों पर नम्र रुख अपनाने का कोई आधार नहीं है. अगर दोषी को दंडित नहीं किया गया, तो समाज में गलत संदेश जाएगा. अदालत ने पिता नितेश यादव पर 7 हजार रुपये और मां ब्रजवाला पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.