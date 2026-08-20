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दूसरे समाज में शादी की तो बेटी को मार डाला, सूटकेस में भरकर फेंका शव; मथुरा कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई उम्रकैद

मथुरा कोर्ट ने आयुषी यादव हत्याकांड में माता-पिता नितेश यादव और ब्रजवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने बेटी की हत्या को क्रूर और वीभत्स अपराध मानते हुए दोनों पर जुर्माना भी लगाया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 20, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:38 PM IST
दूसरे समाज में शादी की तो बेटी को मार डाला, सूटकेस में भरकर फेंका शव; मथुरा कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई उम्रकैद
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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