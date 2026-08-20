/दूसरे समाज में शादी की तो बेटी को मार डाला, सूटकेस में भरकर फेंका शव; मथुरा कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई उम्रकैद

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Mathura News: मथुरा कोर्ट ने चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए माता-पिता नितेश यादव और ब्रजवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटी की हत्या का अपराध अत्यंत क्रूर और वीभत्स की श्रेणी में आता है, इसलिए दोषियों पर नम्र रुख अपनाने का कोई आधार नहीं है. अगर दोषी को दंडित नहीं किया गया, तो समाज में गलत संदेश जाएगा. अदालत ने पिता नितेश यादव पर 7 हजार रुपये और मां ब्रजवाला पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दूसरे समाज के युवक से शादी बनी थी विवाद की वजह
दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आयुषी यादव BCA की छात्रा थी. उसने राजस्थान के भरतपुर निवासी छत्रपाल राजपूत से परिवार की मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया था. 17 नवंबर 2022 को इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई. बहस के दौरान पिता नितेश यादव ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी की छाती पर दो गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी.
सूटकेस में बंद कर यमुना एक्सप्रेस-वे पर फेंका था शव
हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से माता-पिता ने शव को पॉलीथीन में लपेटकर सूटकेस में पैक किया. 18 नवंबर की तड़के वे कार से दिल्ली से मथुरा पहुंचे और यमुना एक्सप्रेस-वे के पास सुनसान जगह पर सूटकेस फेंककर फरार हो गए.
CCTV और मुखबिर की मदद से हुई थी पहचान
राहगीर की सूचना पर मथुरा पुलिस ने जब सूटकेस खोला, तो उसमें से युवती का शव बरामद हुआ. पुलिस ने पहचान स्थापित करने के लिए 100 पुलिसकर्मियों की 14 टीमें गठित कीं और लगभग 300 CCTV कैमरों की जांच की. अंततः मुखबिर की सूचना पर पुलिस दिल्ली के बदरपुर स्थित उनके घर पहुंची और मां-भाई से पोस्टमार्टम हाउस में शव की शिनाख्त कराई.
जांच के बाद मथुरा पुलिस ने अदालत में पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर कोर्ट ने माता-पिता दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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