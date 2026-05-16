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सोशल मीडिया पर भड़के देवकीनंदन महाराज; बोले- 'पति-पत्नी के निजी पलों तक पहुंचा दखल'...नियंत्रण के लिए सरकार को घेरा

Devkinandan Maharaj: देवकीनंदन महाराज लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने लव जिहाद और कॉन्वेंट स्कूलों पर जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा, 'तिलक-कलावे पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल सनातन मिटाने की साजिश कर रहे. पढ़िए खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 16, 2026, 10:34 AM IST
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा:विख्यात कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने मथुरा में एक विशेष बातचीत के दौरान सनातन धर्म, लव जिहाद, तीर्थों की पवित्रता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े और बेबाक बयान दिए हैं.  उन्होंने मथुरा जनपद में गैर-हिंदू वाहन चालकों पर प्रतिबंध लगाने से लेकर देश में 'सनातन बोर्ड' के गठन तक की पुरजोर मांग उठाई है. 

लव जिहाद पर बोले देवकीनंदन महाराज
लव जिहाद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों को बर्बाद होते देखकर चुप नहीं रह सकते. उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण और हिन्दू लड़कियों को टारगेट करने वालों के खिलाफ कानून बने. हिंदू नाबालिग लड़कियों को  ऐसे लोगों से बचाना चाहिए.

देश मे बने सनातन बोर्ड-देवकीनंदन
देवकीनंदन ने कहा कि आजादी के बाद से सरकारों ने हमारे समाज को बढ़ाने लिए कुछ नहीं किया है. लिव रिलेशनशिप पर बोलते हुए कहा कि इस कल्चर से लव जिहाद बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल जरूरी है. सरकार की जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जाए. हमें लड़कियों को अपना इतिहास बताना चाहिए. सोशल मीडिया पर गाली अब ट्रेंड करती है. पति पत्नी अपने बेडरुम के वीडियो तक डालते हैं. इसलिए इस पर कंट्रोल होना चाहिए.

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मॉडर्न स्कूलों में तिलक, कलावा पर पाबंदी क्यों?
देवकीनंदन महाराज ने मॉर्डन स्कूलों पर बात करते हुए कहा कि इन स्कूलों में तिलक, कलावा पर पाबंदी क्यों है. ऐसे स्कूलों में धर्मांतरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं. इतना ही नहीं देवकीनंदन ने कहा कि स्कूलों में बच्चियों को फिल्मी गानों पर नाचने पर प्रतिबंध लगाया जाए. इस तरह के फूहड़ गाने बजाए जाते हैं तो इससे बच्चियों पर क्या फर्क पड़ेगा. फौरन इन स्कूलों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.  इसके अलावा किसी भी तीर्थ में मांस, मदिरा नहीं होनी चाहिए. मंदिरों की ओर जाने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन किया जाए.

गैर हिन्दू वाहन चालक पर लगे रोक
देवकीनंदन महाराज ने कहा कि मथुरा जनपद में गैर हिन्दू वाहन चालक नहीं होना चाहिए. इसके अलावा यमुना शुद्धिकरण होना चाहिए. बाहर से आने वाले बिल्डरों पर कंट्रोल किया जाए. ऐसा सामने आया है कि एक जगह 4 से 5 बार बेची गई हैं. 

युवाओं को देवकीनंदन को सलाह
युवाओं को सलाह देते हुए देवकीनंदन महाराज ने कहा कि युवकों को रामायण और भागवत पढ़ना चाहिए.  

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