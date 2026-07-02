/एथेनॉल के नाम पर सरकारी चावल का महाघोटाला, छाता में 540 क्विंटल चावल जब्त; हरियाणा भेजने की थी तैयारी

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

इस टीम ने बुधवार को एलायंज कंपनी के प्लांट में पहुंचकर जांच की और वहां का स्टाक देखा. देर शाम पूर्ति निरीक्षक ने डिस्टलरी के एमडी संजय सांगवान और दोनों चालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी. डीएम का कहना है कि सरकार से जो चावल एथनाल बनाने के लिए इस कंपनी को सब्सिडी पर दिया जा रहा था, उसे कालाबाजारी के लिए बेचा जा रहा था. छह सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी कि अब तक कितना चावल कालाबाजारी के लिए बेचा गया और कब से यह कार्य किया जा रहा है? दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.