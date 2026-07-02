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एथेनॉल के नाम पर सरकारी चावल का महाघोटाला, छाता में 540 क्विंटल चावल जब्त; हरियाणा भेजने की थी तैयारी

Mathura Ethanol Rice Scam: मथुरा में एथनाल बनाने के लिए सब्सिडी पर दिए गए चावल की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले पकड़े गए हैं. प्रशासन, पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने दो ट्रकों में हरियाणा ले जाए जा रहे 540 क्विंटल चावल जब्त कर लिए हैं. इतना ही नहीं, डिस्टलरी में 12 अन्य चावल लदे ट्रक भी मिले. जिसके बाद जांच के लिए स्पेशल इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:33 AM IST
एथेनॉल के नाम पर सरकारी चावल का महाघोटाला, छाता में 540 क्विंटल चावल जब्त; हरियाणा भेजने की थी तैयारी
Image Credit: Mathura Ethanol Rice ScamSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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