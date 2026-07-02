/एथेनॉल के नाम पर सरकारी चावल का महाघोटाला, छाता में 540 क्विंटल चावल जब्त; हरियाणा भेजने की थी तैयारी

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Mathura Ethanol Rice Scam/ कन्हैया लाल शर्मा: मथुरा में प्रशासन, पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने एथेनॉल बनाने के नाम पर सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस टीम ने छापेमारी कर चावल से भरे दो बड़े ट्रकों को कब्जे में लिया है, जिनमें करीब 540 क्विंटल सरकारी चावल लोड था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि एथेनॉल बनाने के लिए सरकार से रियायती दरों सब्सिडी पर खरीदे गए इस चावल को गुपचुप तरीके से दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए भेजा जा रहा था.
एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी का गठन
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया है. बताया जा रहा है कि छाता स्थित एक डिस्टलरी से सब्सिडी वाले चावल दो ट्रकों में भरकर रात के अंधेरे में हरियाणा में बेचने के लिए निकाले गए थे. जिसकी सूचना पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को मिली. इसके बाद इस टीम ने छापेमारी कर दी. इस दौरान दोनों ट्रकों में करीब 540 क्विंटल चावल लदा था. जब यह टीम डिस्टलरी के अंदर गई तो होश उड़ गए.
डिस्टलरी के एमडी समेत दो चालकों के खिलाफ शिकायत
वहां 12 अन्य ट्रक भी चावल से लदे खड़े थे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच के लिए छह सदस्यीय टीम गठित की है. इस मामले में डिस्टलरी के एमडी समेत दो चालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई. मंगलवार रात करीब एक बजे एसडीएम छाता वैभव गुप्ता को सूचना मिली कि चावल से भरे दो ट्रक छाता कस्बे से गुजर रहे हैं. उन्होंने सीओ भूषण वर्मा और राजस्व टीम के साथ हरियाणा की ओर जा रहे दोनों ट्रकों को पकड़ लिया है.
पूछताछ में ड्राइवर ने क्या बताया?
ट्रक ड्राइवर संतकबीर नगर जिले के लहुरे गांव निवासी अमरजीत और फिरोजाबाद के कौरारा बिजरू निवासी सुबोध कुमार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह ट्रक डिस्टलरी एलियांज से लेकर आए. जब टीम डिस्टलरी पहुंची और सीसीटीवी देखे तो दोनों ट्रक 12.30 बजे कंपनी से निकलते हुए दिखाई दिए. कंपनी के अंदर 12 ट्रकों में भी चावल लदा था. हालांकि इस चावल का स्टॉक कंपनी में लिखा-पढ़ी में है.
2370 रुपये क्विंटल सब्सिडी पर मिलता है चावल
दरअसल, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार एथनाल बनाने पर फोकर कर रही है. 2370 रुपये क्विंटल सब्सिडी पर डिस्टलरी को चावल मिलता है. इसी से एथनाल बनाया जाता है. इस मामले में डीएम सीपी सिंह ने एडीएम नमामि गंगे नंदप्रकाश मौर्या की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम गठित की है. इस टीम में एसडीएम वैभव गुप्ता, सीओ छाता भूषण वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी उपेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह और पूर्ति निरीक्षक मेाहनप्रकाश उपाध्याय शामिल हैं.
दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
इस टीम ने बुधवार को एलायंज कंपनी के प्लांट में पहुंचकर जांच की और वहां का स्टाक देखा. देर शाम पूर्ति निरीक्षक ने डिस्टलरी के एमडी संजय सांगवान और दोनों चालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी. डीएम का कहना है कि सरकार से जो चावल एथनाल बनाने के लिए इस कंपनी को सब्सिडी पर दिया जा रहा था, उसे कालाबाजारी के लिए बेचा जा रहा था. छह सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी कि अब तक कितना चावल कालाबाजारी के लिए बेचा गया और कब से यह कार्य किया जा रहा है? दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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