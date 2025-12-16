मथुरा में भीषण हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत और 25 घायल

Mathura Accident News: मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात करीब दो बजे भीषण सड़क हादसा हो गया है. यहां एक के बाद एक आठ बसें और तीन कारें घने कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी गाड़ियों में आग भड़क उठी. इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई. करीब 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या बोले मथुरा एसएसपी?

घटनास्थल पर पहुंचे मथुरा एसएसपी का कहना है कि यह घटना आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव के गांव खड़ेहरा के पास माइल स्टोन 127 के पास हुई है. सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में दमकर की गाड़ियां पहुंची. इसके साथ ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई. फिर राहत कार्य शुरू किया गया. एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जबकि, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

