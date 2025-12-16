Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3042420
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में भीषण हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत और 25 घायल

Mathura Accident News: मथुरा में मंगलवार रात करीब दो बजे दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 8 बसें और तीन कारें घने कोहरे के चलते आपस में टकरा गई. जिससे सभी में आग लग गई. इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई. जबकि, करीब 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura Accident News: मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात करीब दो बजे भीषण सड़क हादसा हो गया है. यहां एक के बाद एक आठ बसें और तीन कारें घने कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी गाड़ियों में आग भड़क उठी. इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई. करीब 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या बोले मथुरा एसएसपी?
घटनास्थल पर पहुंचे मथुरा एसएसपी का कहना है कि यह घटना आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव के गांव खड़ेहरा के पास माइल स्टोन 127 के पास हुई है.  सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में दमकर की गाड़ियां पहुंची. इसके साथ ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई. फिर राहत कार्य शुरू किया गया. एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जबकि, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह भी पढ़ें: सीमांचल की तस्वीर बदलेगी! 41 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहा एक्सप्रेसवे, आपस में जुड़ेंगे ये तीन राज्य

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Mathura NewsYamuna Expressway accidentbus collision Indiadense fog crashexpressway vehicle fire

Trending news

Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, घने बादल-तेज हवा-शून्य से नीचे पारा
UP News
UP बनेगा ईवी हब..टाटा समूह ने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, योगी सरकार का बड़ा कदम
Uttarakhand Weather
क्या होता है ला नीना? पहाड़ों पर ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बढ़ता ठंड का कहर, कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से कांपेंगे झांसी-बांदा सम
Mau News
SDM का कॉलर पकड़ा, धक्का दिया....मऊ में एसडीएम साहब पर टूट पड़ीं महिलाएं
Ayodhya news
भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध और जल समाधि तक का अद्भुत दृश्य
Hapur News
गुरुग्राम-नोएडा की तर्ज पर संवर रहा यूपी का ये जिला! 1300 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
Uttarakhand news
उत्तराखंड में 40 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी! धामी ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट
Moradabad news
मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा ! बेकाबू थार ने 5 साल की बच्ची को रौंदा
Hapur News
हापुड़ में 85 लाख की लूट, हाईवे पर तमंचे की नोक पर मुनीम से बैग छीनकर फरार हुए बदमाश