Add Zee Business As A Preferred Source
App

मथुरा ईदगाह विवाद, AIMIM का कड़ा रुख, अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल

Mathura News : मथुरा में कारसेवा के ऐलान के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस संवेदनशील मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में ईदगाह पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 19, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:46 PM IST
मथुरा ईदगाह विवाद, AIMIM का कड़ा रुख, अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हंगामा छोड़िए, जनता की पीड़ा सुनिए...' मानसून सत्र से पहले मायावती की बड़ी अपील
Lucknow news31 min ago
2
Lucknow news37 min ago
3
bijnor news1 hr ago
4
Lucknow news1 hr ago
5
Lucknow news1 hr ago