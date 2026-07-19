मथुरा ईदगाह विवाद, AIMIM का कड़ा रुख, अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल

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Mathura News : उत्तर प्रदेश के मथुरा में कारसेवा के ऐलान के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस संवेदनशील मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में ईदगाह पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा.
ईदगाह पर कब्जा नहीं होने देंगे
इसरार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि मथुरा की ईदगाह को लेकर जो भी दावे या कारसेवा की बातें की जा रही हैं, AIMIM उसका पुरजोर विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ईदगाह की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर वहां दोबारा कब्जा करने की कोशिश को सफल नहीं होने देगी.
अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इसरार अहमद ने इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की 'चुप्पी' को लेकर उन पर कड़े प्रहार किए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब समुदाय के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा सामने है, तो अखिलेश यादव का खामोश रहना हैरान करने वाला है.
उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए कहा
क्या अखिलेश यादव इस हैसियत में नहीं हैं कि मथुरा ईदगाह मामले पर कुछ बोल सकें? जब ईदगाह पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है, तो सपा खामोश क्यों है? अखिलेश यादव का यह मौन प्रदेश के 25 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है.
जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र और चेतावनी
AIMIM नेता ने सिर्फ मथुरा ही नहीं, बल्कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी पूरी तरह चुप हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला, तो AIMIM के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा विरोध करेंगे.
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