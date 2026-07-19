मथुरा ईदगाह विवाद, AIMIM का कड़ा रुख, अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल

ईदगाह पर कब्जा नहीं होने देंगे

इसरार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि मथुरा की ईदगाह को लेकर जो भी दावे या कारसेवा की बातें की जा रही हैं, AIMIM उसका पुरजोर विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ईदगाह की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर वहां दोबारा कब्जा करने की कोशिश को सफल नहीं होने देगी.