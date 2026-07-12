'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, गोवर्धन में कैबिनेट मंत्री ने किया पौधरोपण, 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

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Mathura News: पर्यावरण संरक्षण और ब्रज की हरियाली को वापस लौटाने के संकल्प के साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित गिर्राज तलहटी में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस महा-अभियान की कमान खुद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने संभाली. गिर्राज जी के साये में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिधियों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया.
मथुरा में 40 लाख और यूपी में 30 करोड़ का लक्ष्य
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बढ़ते तापमान और पर्यावरण असंतुलन से निपटने का एकमात्र जरिया वृक्षारोपण ही है. उन्होंने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अकेले कान्हा की नगरी मथुरा में 40 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं.
नेताओं और बच्चों ने मिलकर संभाला मोर्चा
गिर्राज तलहटी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में वीआईपी से लेकर आम जनता तक की बराबर की भागीदारी देखने को मिली. राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, स्थानीय विधायक मेघश्याम सिंह, पूर्व विधायक कारिंदा सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष लंबरदार ने फावड़ा थामकर विधिवत पौधरोपण किया.
बच्चों का दिखा उत्साह
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्थानीय स्कूली बच्चे रहे. बच्चों ने न सिर्फ खुद पौधे लगाए, बल्कि 'एक पेड़ मां के नाम' की तख्तियां लेकर समाज को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की भावुक अपील भी की.
ब्रजवासियों से अपील
वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी अतिथियों ने ब्रजवासियों से आह्वान किया कि वे केवल पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री न कर लें, बल्कि उस पौधे के बड़ा होने तक उसकी मां की तरह ही देखभाल करने का संकल्प लें.
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