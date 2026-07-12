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'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, गोवर्धन में कैबिनेट मंत्री ने किया पौधरोपण, 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

Mathura News: मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित गिर्राज तलहटी में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ. कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ और मथुरा में 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है. जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर पौधरोपण किया.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:49 AM IST
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, गोवर्धन में कैबिनेट मंत्री ने किया पौधरोपण, 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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