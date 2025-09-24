Mathura News: मथुरा में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल, बदमाश रेकी कर रात में करता था चोरी

Mathura News/Kanhaiya Lal Sharma: मथुरा पुलिस ने मंगलवार तड़के हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश नेत्रपाल को पकड़ने में सफलता हासिल की. पुलिस की जवाबी गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया.गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ मथुरा व आगरा जिलों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

मुठभेड़ की पूरी घटना

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) और हाईवे थाने की टीम को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश नेत्रपाल पुष्पांजलि उपवन के पास एक खाली प्लॉट में मौजूद है. सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस ने इलाके को घेर लिया. खुद को घिरता देख नेत्रपाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार बदमाश की पहचान

गिरफ्तार बदमाश की पहचान नेत्रपाल पुत्र दरयाव सिंह, निवासी मांगरौल जाट, थाना अछनेरा, जिला आगरा के रूप में हुई है. उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है. पुलिस ने बताया कि वह एक अंतरराज्यीय अपराधी है, जो लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है.

पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से कई चीजें बरामद की

पुलिस ने नेत्रपाल के कब्जे से कई आपत्तिजनक और चोरी का सामान बरामद किया. इनमें शामिल हैं, एक तमंचा (.315 बोर) और जिंदा व खाली कारतूस,चोरी का सोने का कंगन और एक मेडल,चोरी का सैमसंग मोबाइल फोन,4900 रुपये नकद,चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल,ताले तोड़ने के उपकरण, जैसे हथौड़ा, पेचकस और कैंची कटर

लंबा आपराधिक इतिहास

नेत्रपाल के खिलाफ मथुरा और आगरा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और अवैध हथियार रखने जैसे 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह बंद मकानों की रेकी कर अपने साथियों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. मथुरा पुलिस ने बताया कि उस पर हाईवे और कोतवाली थानों में दर्ज एक बड़े मामले में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस की कार्रवाई और खुलासा

पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से चोरी के कम से कम तीन मामलों का खुलासा हुआ है. घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद कानूनी कार्रवाई पूरी कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस गिरफ्तारी से जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा.

