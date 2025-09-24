Mathura News: मथुरा में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल, बदमाश रेकी कर रात में करता था चोरी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2934661
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: मथुरा में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल, बदमाश रेकी कर रात में करता था चोरी

Mathura encounter News: मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी बदमाश नेत्रपाल घायल होकर गिरफ्तार हुआ. उसके पास से हथियार, चोरी का सामान और बाइक बरामद हुई. अपराधी पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और तीन मामलों का खुलासा हुआ.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News: मथुरा में बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल, बदमाश रेकी कर रात में करता था चोरी

Mathura News/Kanhaiya Lal Sharma: मथुरा पुलिस ने मंगलवार तड़के हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश नेत्रपाल को पकड़ने में सफलता हासिल की. पुलिस की जवाबी गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया.गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ मथुरा व आगरा जिलों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

मुठभेड़ की पूरी घटना
स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) और हाईवे थाने की टीम को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश नेत्रपाल पुष्पांजलि उपवन के पास एक खाली प्लॉट में मौजूद है. सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस ने इलाके को घेर लिया. खुद को घिरता देख नेत्रपाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार बदमाश की पहचान
गिरफ्तार बदमाश की पहचान नेत्रपाल पुत्र दरयाव सिंह, निवासी मांगरौल जाट, थाना अछनेरा, जिला आगरा के रूप में हुई है. उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है. पुलिस ने बताया कि वह एक अंतरराज्यीय अपराधी है, जो लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से कई चीजें बरामद की 
पुलिस ने नेत्रपाल के कब्जे से कई आपत्तिजनक और चोरी का सामान बरामद किया. इनमें शामिल हैं,  एक तमंचा (.315 बोर) और जिंदा व खाली कारतूस,चोरी का सोने का कंगन और एक मेडल,चोरी का सैमसंग मोबाइल फोन,4900 रुपये नकद,चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल,ताले तोड़ने के उपकरण, जैसे हथौड़ा, पेचकस और कैंची कटर

लंबा आपराधिक इतिहास
नेत्रपाल के खिलाफ मथुरा और आगरा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और अवैध हथियार रखने जैसे 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह बंद मकानों की रेकी कर अपने साथियों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. मथुरा पुलिस ने बताया कि उस पर हाईवे और कोतवाली थानों में दर्ज एक बड़े मामले में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस की कार्रवाई और खुलासा
पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से चोरी के कम से कम तीन मामलों का खुलासा हुआ है. घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद कानूनी कार्रवाई पूरी कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस गिरफ्तारी से जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा.

यह भी पढ़ें :Kanpur weather: बारिश के बाद गर्मी ने किया बेहाल, क्या मिलेगी राहत, जानिए कैसा रहेगा कानपुर का मौसम

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
मथुरा में बड़ी कार्रवाई,पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल
Ayodhya Dhannipur Masjid
विदेशी नहीं...अवधी स्थापत्य की दिखेगी झलक, किसी अजूबे से कम नहीं इस मस्जिद की डिजाइन
Jaunpur
जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Shambhal News
संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर ठगी का केस, फॉलिकल कंपनी के नाम पर ठगी
Baghpat Encounter
योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन,बहन पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बरसाई गोलियां
Ramleela:
रामलीला के दौरान 'दशरथ' ने मंच पर तोड़ा दम, दर्शक एक्टिंग समझ बजाते रहे तालियां
birha singer saroj sargam
कौन हैं बिरहा गायिका सरगम, जिन्होंने मां दुर्गा पर गाया ऐसा गाना कि पहुंच गई थाने?
acid attack on nurse
ड्यूटी जा रही नर्स पर एसिड अटैक, इलाके में मची चीख पुकार,मेरठ में फिर सनसनखेज वारदात
Shardiya Navratri 2025
Navratri 2025: भक्तों को मां चंद्रघंटा देंगी वरदान, मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर आएगी तबाही, नैनीताल-चमोली में बारिश के आसार, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
;