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Mathura News: संतों का ऐलान- 'कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे'... 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा का ऐलान, पुलिस प्रशासन अलर्ट

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान के तहत आज गोवर्धन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को लेकर विशेष हवन-पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया. चित्रगुप्त पीठ ने 6 दिसंबर को कारसेवा की घोषणा की है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 09, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:15 PM IST
Mathura News: संतों का ऐलान- 'कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे'... 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा का ऐलान, पुलिस प्रशासन अलर्ट
Image Credit: Mathura News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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