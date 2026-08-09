Mathura News: संतों का ऐलान- 'कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे'... 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा का ऐलान, पुलिस प्रशासन अलर्ट

कार सेवा का सार्वजनिक आह्वान टाला गया

पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को कार सेवा का सार्वजनिक आह्वान टाल दिया गया है, लेकिन आश्रम परिसर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान से मंगवाए गए इन पत्थरों का उपयोग श्रीकृष्ण जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा. वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन होगा. स्वामी सच्चिदानंद के अनुसार, 9 अगस्त को चित्रगुप्त पीठ पर शास्त्रों में वर्णित विधि-विधान के अनुसार शिला पूजन किया जाएगा. इस दौरान-प्रकांड विद्वानों द्वारा वैदिक ऋचाओं के पाठ के साथ अनुष्ठान शुरू होगा. विश्व कल्याण और जन्मभूमि के निर्विघ्न निर्माण के संकल्प के साथ हवन किया जाएगा. इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के कई प्रमुख संतों, महंतों और धर्मचार्यों की मौजूदगी रहेगी.