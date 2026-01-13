मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश

Mathura Encounter (कन्हैया शर्मा): थाना रिफाइनरी पुलिस ने 15 दिन पूर्व हुई एक महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के पति और उसके शातिर अपराधी साथी को गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार देर रात बरेली हाईवे बाईपास पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या था मामला?

बीते 28 दिसंबर 2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत रांची बांगर से करनावल रोड पर एक गेहूं के खेत में करीब 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मृतका की शिनाख्त अनीता पत्नी राकेश, निवासी फतेहपुरा (थाना बलदेव) के रूप में हुई.

मुठभेड़ और गिरफ्तारी

मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना रिफाइनरी पुलिस टीम ने सोमवार रात करीब 9:45 बजे बरेली हाईवे बाईपास के पास घेराबंदी की. खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त ललित उर्फ मंगल पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने मौके से मृतका के पति राकेश और ललित दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

हत्या की चौंकाने वाली वजह

पूछताछ में सामने आया कि राकेश ने अपने दोस्त ललित के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी. 27 दिसंबर की रात दोनों अनीता को लेकर रांची बांगर रोड पर पहुंचे और वहां सुनसान खेत में ललित के हुड (जैकेट) के कॉलर में लगे फीते (स्ट्रिप) से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को गेहूं के खेत में फेंककर फरार हो गए.

शातिर अपराधी है अभियुक्त ललित

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त ललित उर्फ मंगल एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. उस पर मथुरा के विभिन्न थानों में लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट जैसे 19 गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं मृतका के पति राकेश पर भी हत्या और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज किए गए हैं.