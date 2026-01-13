Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3072657
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश

Mathura Encounter: थाना रिफाइनरी पुलिस ने 15 दिन पूर्व हुई एक महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के पति और उसके शातिर अपराधी साथी को गिरफ्तार कर लिया है. 

|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura Encounter (कन्हैया शर्मा): थाना रिफाइनरी पुलिस ने 15 दिन पूर्व हुई एक महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के पति और उसके शातिर अपराधी साथी को गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार देर रात बरेली हाईवे बाईपास पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या था मामला?
बीते 28 दिसंबर 2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत रांची बांगर से करनावल रोड पर एक गेहूं के खेत में करीब 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मृतका की शिनाख्त अनीता पत्नी राकेश, निवासी फतेहपुरा (थाना बलदेव) के रूप में हुई.

मुठभेड़ और गिरफ्तारी
मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना रिफाइनरी पुलिस टीम ने सोमवार रात करीब 9:45 बजे बरेली हाईवे बाईपास के पास घेराबंदी की. खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त ललित उर्फ मंगल पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने मौके से मृतका के पति राकेश और ललित दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या की चौंकाने वाली वजह
पूछताछ में सामने आया कि राकेश ने अपने दोस्त ललित के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी. 27 दिसंबर की रात दोनों अनीता को लेकर रांची बांगर रोड पर पहुंचे और वहां सुनसान खेत में ललित के हुड (जैकेट) के कॉलर में लगे फीते (स्ट्रिप) से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को गेहूं के खेत में फेंककर फरार हो गए.

शातिर अपराधी है अभियुक्त ललित
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त ललित उर्फ मंगल एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. उस पर मथुरा के विभिन्न थानों में लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट जैसे 19 गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं मृतका के पति राकेश पर भी हत्या और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

TAGS

mathura encounter

Trending news

mathura encounter
मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश
Lucknow KGMU Case
KGMU में हड़ताल स्थगित, VC ने सीएम से की मुलाकात, FIR दर्ज होने का आश्वासन
Lucknow news
बांग्लादेश में हज़ारों हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों? लखनऊ में लगे पोस्टर
BJP yuva morcha leader happy rajput died in road Accident
सड़क हादसे में BJP युवा मोर्चा मंडल महामंत्री हैप्पी की मौत, अप्रैल में होनी थी शादी
Earthquake in Uttarakhand
भूकंप के झटके से डोला बागेश्वर, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता
Dehradun mausam
उत्तराखंड में हांड़ कंपा रही ठंड,नदी-नाले जमे, रुड़की मसूरी-नैनीताल से भी ज्यादा सर्द
Gorakhpur News
खिचड़ी मेला आस्था,परंपरा का संगम....CCTV-ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र
Uttarakhand news
अब दफ्तर नहीं, दहलीज पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, गांव-गांव पहुंच रही धामी सरकार
Uttarakhand news
घर बैठे मिलेगी सत्यापित खतौनी, तहसील जाने का झंझट खत्म, सीएम धामी की बड़ी सौगात
cm dhami
यह केवल कैलेंडर नहीं, विकास का दस्तावेज...नववर्ष 2026 के कैलेंडर विमोचन पर बोले धामी