मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, कान्हा के दर्शन करने आ सकते CM योगी, अधिकारियों ने किया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2878652
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, कान्हा के दर्शन करने आ सकते CM योगी, अधिकारियों ने किया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण

KRISHNA JANMASHTAMI 2025: कान्हा की नगरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं. 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे यह त्योहार मनाया जाएगा. अधिकारियों ने किया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: इस समय ब्रज का कण-कण उल्लास में डूबा हुआ है. जन्माष्टमी को लेकर घर से लेकर सड़क तक रंगाई-पुताई हो रही है. ब्रज का वातावरण ऐसा कि मानों खुशियों के द्वार खुल गए हैं. हर ब्रजवासी के लाला भगवान श्रीकृष्ण के 5252 वें जन्मोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं. आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर, अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण किया.

सुरक्षा व्यवस्था पर जोर 
इस दौरान, पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री शैलेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री श्याम बहादुर सिंह, और उप जिलाधिकारी सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे. जैन भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पर्व के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंइस दौरान, मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश और निकास द्वार, और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया.  श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के लिए पुलिस ने आठ जोन और 37 सेक्टरों में सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं.

आ सकते हैं सीएम योगी
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर लाला के दर्शन को इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं. पिछले तीन वर्षों से वह लगातार जन्माष्टमी पर दर्शन को जन्मस्थान पहुंचते हैं. अभी उनके आने का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है.

 

राधा-कृष्ण की लीलाओं का मंचन
जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के भागवत भवन लीला मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राधा-कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा. करीब 400 कलाकार मंदिर प्रांगण, शहर के चौराहे आदि जगहों पर कार्यक्रम पेश करेंगे. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग की ओर से 15, 16 और 17 अगस्त तो कार्यक्रम कराए जाएंगे. 

 सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक के इंतजाम
शहर के सभी चौराहों और मंदिरों को सजाया-संवारा जा रहा है. मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पार्किंग के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है. 

Mathura News: 'हिंदू कारीगरों की बनी ही खरीदें जन्माष्टमी की पोशाक' दिनेश फलाहारी ने की अपील, CM योगी को लिखा पत्र

TAGS

Shri Krishna Janmashtami 2025Sri Krishna Janmashtami Celebrations22 wards in Mathura with Shri Krishna Janmabhoomi at center declared as holy pilgrimage site

Trending news

Shri Krishna Janmashtami 2025
मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, कान्हा के दर्शन करने आ सकते CM योगी, अधिकारिय
Kushinagar News
Kushinagar: गजब ही हो गया! चार साल पहले मरे युवक को घोषित किया गुंडा,चर्चा बना मामला
UP Road Accidents
इटावा में ट्रक और DCM की भिड़ंत में मां बेटी की मौत, राखी बांधकर लौट रही थी ससुराल
Mathura News
'हिंदू कारीगरों की बनी ही खरीदें जन्माष्टमी की पोशाक' दिनेश फलाहारी ने की अपील
Bahraich news
अराजक तत्वों ने मचाया था उत्पात, धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त मामले में 14 गिरफ्तार
UP Vidha Sabha Session Live
UP Vidha Sabha Session LIVE: यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से 24 घंटे चलेगी चर्चा, हर मंत्री को बोलने के लिए मिलेगा समय
UP News
दौसा में सड़क हादसा,यूपी के 11 लोगों की दर्दनाक मौत,खाटूश्याम से लौटते समय हुआ हादसा
jaunpur news
जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और रोडवेज बस की आमने-सामने टक्‍कर में चार की मौत
UP Police SI bharti
युवाओं का दारोगा बनने का सपना पूरा होगा, यूपी पुलिस में 4542 पदों पर भर्ती शुरू
Lucknow news
स्‍वतंत्रता दिवस पर लखनऊ वालों को तोहफा, सिनेमाघरों में फ्री में देख सकेंगे मूवी
;