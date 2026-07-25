/मथुरा में ट्रेन से उतरते ही महिला को हुई प्रसव पीड़ा, RPF की फुर्ती से प्लेटफॉर्म पर गूंजी नवजात की किलकारी

राज्य चुनें
Mathura News: मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आरपीएफ (RPF) महिला स्टाफ की सजगता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ट्रेन संख्या 14725 से अलवर से यात्रा कर मथुरा पहुंची महिला यात्री को प्लेटफॉर्म पर अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जहां उसने एक स्वस्थ कन्या शिशु को जन्म दिया. आरपीएफ टीम और रेलवे मेडिकल स्टाफ की समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित अस्पताल भेज दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलवर निवासी श्रीमती धनकुंवर अपने पति श्री पवन के साथ ट्रेन संख्या 14725 से मथुरा जंक्शन पहुंची थीं. प्लेटफॉर्म पर उतरते ही महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं. घटना की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने तत्काल सीसीटीवी कंट्रोल रूम, सहायक सुरक्षा आयुक्त महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक (IPF) को सूचित किया और डॉक्टर व एंबुलेंस की मांग की.
RPF महिला स्टाफ ने दिखाई मानवता
डॉक्टरों की टीम के पहुंचने से पूर्व ही आरपीएफ महिला स्टाफ, सहायक उप निरीक्षक शीतला, महिला आरक्षी पिंकी देवी एवं महिला आरक्षी अनुपम गौतम तत्काल मौके पर पहुंचीं. उन्होंने परिस्थितियों को संभालते हुए सुरक्षा कवच बनाया और महिला यात्री की आवश्यक मदद की. इस दौरान महिला ने प्लेटफॉर्म संख्या 06 पर ही एक कन्या शिशु को जन्म दिया.
अस्पताल में कराया गया भर्ती
सूचना मिलते ही डॉ. अभय, डॉ. हर्षित एवं कल्याण सिंह अपनी मेडिकल टीम के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 06 पर पहुंचे और नवजात व माता को प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद RPF और मेडिकल टीम की मदद से जच्चा-बच्चा को स्ट्रेचर के ज़रिए प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर लाकर बाहर मौजूद एंबुलेंस के माध्यम से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया. समय पर की गई इस समन्वित कार्रवाई और RPF महिला स्टाफ की मानवतापूर्ण तत्परता की स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जमकर प्रशंसा की.