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मथुरा में ट्रेन से उतरते ही महिला को हुई प्रसव पीड़ा, RPF की फुर्ती से प्लेटफॉर्म पर गूंजी नवजात की किलकारी

Mathura News: मथुरा जंक्शन पर शनिवार को एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. आरपीएफ की सजगता से महिला की डिलीवरी कराई गई और जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Jul 25, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:30 PM IST
मथुरा में ट्रेन से उतरते ही महिला को हुई प्रसव पीड़ा, RPF की फुर्ती से प्लेटफॉर्म पर गूंजी नवजात की किलकारी
Image Credit: AI

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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