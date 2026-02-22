Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3118580
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, तड़के दबिश देकर 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने गांव को चौतरफा घेरा

Mathura Police Raids: मथुरा पुलिस ने साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने शेरगढ़ के गांवों में तड़के सुबह छापेमारी कर 12 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया. जिनसे पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura Police Raids: मथुरा के शेरगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव को घेर लिया. दरअसल, साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार तड़के शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. हाल ही में गोवर्धन में हुई सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस की कई टीमों ने शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव विशम्बरा में घेराबंदी कर एक साथ दबिश दी.

200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव को घेरा
सर्च ऑपरेशन में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे. इस दौरान 12 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. जबकि, कुछ आरोपी पुलिस टीम को देखकर मौके से फरार हो गए. तड़के चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और घर-घर तलाशी ली. 

कई मकानों से मोबाइल समेत कई सामान बरामद
पुलिस ने कई मकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि गिरोह के सदस्य फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी, लॉटरी का झांसा और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए देशभर के लोगों को निशाना बना रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ-सूत्र
इससे पहले दिसंबर माह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में गोवर्धन क्षेत्र में भी व्यापक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई साइबर ठग गिरफ्तार किए गए थे. उसी तर्ज पर शेरगढ़ में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है. 

अभी जारी है पुलिस का अभियान
इतना ही नहीं बरामद उपकरणों की तकनीकी जांच के माध्यम से नेटवर्क की अन्य कड़ियों को पुलिस खंगाल रही है. पुलिस का अभियान अभी जारी है और आगे भी अन्य संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अभी करवाई चल रही है. जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस मामले की पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

यह भी पढ़िए: यूपी में सीबीआई का बड़ा एक्शन, वाप्कोस के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 को रंगे हाथ दबोचा, ठेकों में घूसखोरी रैकेट का बड़ा खुलासा

यह भी पढ़िए: 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ से दहला लखनऊ: गाजीपुर में चेन लुटेरों पर चली गोलियां, एक घायल, दूसरा गिरफ्तार

TAGS

Mathura cyber fraudShergarh police raidcybercrime crackdownonline fraudfake callsKYC update scam

Trending news

Mathura cyber fraud
मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, तड़के दबिश देकर 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा
Rae Bareli News
त्रिशूल तोड़ शिवलिंग पर ताबड़तोड़ वार! शराबी युवक ने मंदिर में मचाया कहर
UP CBI Raid
यूपी में सीबीआई का बड़ा एक्शन, वाप्कोस के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 को रंगे हाथ दबोचा
Rae Bareli News
गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, रायबरेली में मचा हड़कंप
up encounter news
24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ से दहला लखनऊ: गाजीपुर में चेन लुटेरों पर चली गोलियां
BSP mayawati
लखनऊ में BSP की कार्यकारिणी की बैठक,इन 3 एजेंडे पर फोकस,देश भर के पदाधिकारी बुलाए गए
UP SIR
क्या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कटा है आपका नाम? अब तक नहीं किया तो आज ही करें ये काम
Badaun bus accident
बदायूं हाइवे पर दो बसें आपस में टकराईं,3 की मौत, 40 से ज्यादा घायल,सड़क पर चीख पुकार
prayagraj news
नसबंदी के दौरान महिला की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉक्टरों समेत 6 पर FIR और जांच टीम गठित
kaushambi news
कौशांबी में कब्ज़ा हटवाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव, हिरासत में कई लोग