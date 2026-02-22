मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, तड़के दबिश देकर 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने गांव को चौतरफा घेरा

Mathura Police Raids: मथुरा के शेरगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव को घेर लिया. दरअसल, साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार तड़के शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. हाल ही में गोवर्धन में हुई सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस की कई टीमों ने शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव विशम्बरा में घेराबंदी कर एक साथ दबिश दी.

200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गांव को घेरा

सर्च ऑपरेशन में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे. इस दौरान 12 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. जबकि, कुछ आरोपी पुलिस टीम को देखकर मौके से फरार हो गए. तड़के चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और घर-घर तलाशी ली.

कई मकानों से मोबाइल समेत कई सामान बरामद

पुलिस ने कई मकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि गिरोह के सदस्य फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी, लॉटरी का झांसा और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए देशभर के लोगों को निशाना बना रहे थे.

हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ-सूत्र

इससे पहले दिसंबर माह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में गोवर्धन क्षेत्र में भी व्यापक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई साइबर ठग गिरफ्तार किए गए थे. उसी तर्ज पर शेरगढ़ में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है.

अभी जारी है पुलिस का अभियान

इतना ही नहीं बरामद उपकरणों की तकनीकी जांच के माध्यम से नेटवर्क की अन्य कड़ियों को पुलिस खंगाल रही है. पुलिस का अभियान अभी जारी है और आगे भी अन्य संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अभी करवाई चल रही है. जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस मामले की पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

