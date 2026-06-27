लाली-लिपस्टिक पर भड़के मौलाना, मोहर्रम जुलूस में महिलाओं के पहनावे पर मथुरा में नया विवाद

मौलाना ने दिया ये उदाहरण

मौलाना के मुताबिक, इस तरह बिना परदे के घूमकर लड़कियां अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रही हैं.

जब मौलाना से लड़कियों के माता-पिता के लिए संदेश पूछा गया, तो उन्होंने महिलाओं के पहनावे की तुलना 'गुड़ और मक्खियों' से कर डाली. मौलाना ने कहा कि मां-बाप बच्चों को दुनियावी तालीम ज़रूर दें, लेकिन उन्हें परदे में रहना भी सिखाएं. उन्होंने आगे कहा कि बिना परदे के घूमना ऐसा ही है जैसे खुले गुड़ पर गंदगी से सनी मक्खियां आकर चिपक जाती हैं. गुड़ को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कपड़ा डालना ही होगा.