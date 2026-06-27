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लाली-लिपस्टिक पर भड़के मौलाना, मोहर्रम जुलूस में महिलाओं के पहनावे पर मथुरा में नया विवाद

Mathura news: जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और महिलाओं के बिना हिजाब निकलने व लिपस्टिक लगाने पर सरेआम आपत्ति जताई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 27, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:02 PM IST
लाली-लिपस्टिक पर भड़के मौलाना, मोहर्रम जुलूस में महिलाओं के पहनावे पर मथुरा में नया विवाद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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