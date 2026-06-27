लाली-लिपस्टिक पर भड़के मौलाना, मोहर्रम जुलूस में महिलाओं के पहनावे पर मथुरा में नया विवाद

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा में मोहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के बीच मुस्लिम महिलाओं के पहनावे और सजने-संवरने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और महिलाओं के बिना हिजाब निकलने व लिपस्टिक लगाने पर सरेआम आपत्ति जताई. इस दौरान एक मौलाना ने महिलाओं को 'शर्म' करने की नसीहत देते हुए एक बेहद विवादित बयान दे डाला.
सज-धजकर बाहर निकलीं महिलाएं
सड़कों पर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे मौलाना ने कहा कि इन तख्तियों के माध्यम से उनका संदेश साफ है कि औरतों की असली और सबसे सुरक्षित जगह उनका घर है. उन्होंने धार्मिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ों का सिर कभी सूरज और चांद ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज लड़कियां ताज़ियादारी के नाम पर लाली-लिपस्टिक लगाकर और सज-धजकर बाहर निकल रही हैं, जो सरासर गलत है.
मौलाना ने दिया ये उदाहरण
मौलाना के मुताबिक, इस तरह बिना परदे के घूमकर लड़कियां अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रही हैं.
जब मौलाना से लड़कियों के माता-पिता के लिए संदेश पूछा गया, तो उन्होंने महिलाओं के पहनावे की तुलना 'गुड़ और मक्खियों' से कर डाली. मौलाना ने कहा कि मां-बाप बच्चों को दुनियावी तालीम ज़रूर दें, लेकिन उन्हें परदे में रहना भी सिखाएं. उन्होंने आगे कहा कि बिना परदे के घूमना ऐसा ही है जैसे खुले गुड़ पर गंदगी से सनी मक्खियां आकर चिपक जाती हैं. गुड़ को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कपड़ा डालना ही होगा.
सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस
मोहर्रम जैसे संवेदनशील मौके पर महिलाओं के निजी पहनावे और मेकअप पर सरेआम दिए गए इस बयान के बाद इलाके में बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर भी लोग इसे महिलाओं की आज़ादी पर बंदिश लगाने की रूढ़िवादी सोच बता रहे हैं.