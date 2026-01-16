Advertisement
मथुरा के 'मिनी जामताड़ा' का मिटेगा कलंक! ग्रामीणों ने महापंचायत में किया बड़ा ऐलान

Mathura Mini Jamtara: मथुरा के कुछ गांवों मिनी जामताड़ा के नाम से बदनाम हुए हैं. यहां यहां के शातिर साइबर फ्रॉड भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में लेकर चूना लगा देते हैं. लेकिन अब ग्रामीण अपनी इस पहचान को बदलने का मन बना चुके हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:20 AM IST
Mathura News
मथुरा: झारखंड राज्य की जामताड़ा जगह के बारे में आपने सुना होगा. यह जगह काले कारनामों के चलते देशभर में बदनाम है. कहा जाता है कि पैदा होते ही यहां बच्चा चोर बन जाता है, जैसे इनके खून में ही ठगी बसी हो. ठीक ऐसी ही कहानी मथुरा के भी कुछ गांवों की है. जो बीते कई सालों से मिनी जामताड़ा के नाम से बदनाम हुए हैं. यहां यहां के शातिर साइबर फ्रॉड भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में लेकर चूना लगा देते हैं. लेकिन अब ग्रामीण अपनी इस पहचान को बदलने का मन बना चुके हैं.

महापंचायत में बड़ा फैसला
मथुरा के गोवर्धन इलाके के दौलतपुर गांव में इसी को लेकर एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई है. जिसमें गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने फैसला किया है कि अब वह न तो किसी तरह के अपराध में शामिल होंगे और न ही किसी और को यह गोरखधंधा करने देंगे. बता दें कि यह गांव साइबर फ्रॉड के लिए बदनाम है. यहां सोशल साइट्स, डिजिटल अरेस्ट आदि के जरिए ठगी को अंजाम दिया जाता था, जिसके चलते यह पुलिस की रडार पर रहता है. लेकिन अब गांववालों ने बदलाव की ठानी है 

कमेटी लेगी एक्शन
पंचायत में यह माना गया है कि गांव के ज्यादातर लोग शॉर्टकट के चक्कर में लोगों को चूना लगा रहे हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. गांव में इसी को लेकर निगरानी के लिए 20 लोगों की कमेटी बनाई गई है. अगर कोई साइबर क्राइम करता पाया गया, तो गांव की कमेटी उसे खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करेगी. संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के फोन और अवैध सिम कार्ड कमेटी तुरंत जब्त कर लेगी.गांव में किसी भी आपराधिक गतिविधि पर समिति की नजर रहेगी और यह समिति पुलिस के संपर्क में रहेगी.

गौरतलब है कि मथुरा जिले के दौलतपु, मडोरा, देवसेरस जैसे कई गांव मिनी जामताड़ा के नाम से बदमान हैं. यहां के हालात इतने खराब हैं कि इनके दर्जनों अपाधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले चुकी है. पुलिस कई अपराधियों की कुर्की कर चुकी है और कई एनकाउंटर भी हुए हैं. इलाके के कई शातिर ठगों पर पुलिस ने भारी-भरकम इनाम भी घोषित कर रखा है. गांव के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है. हम नहीं चाहते कि हमारे गांव को अपराधी पैदा करने वाली फैक्ट्री के रूप में जाना जाए. अब सुधार की बारी हमारी है.

पुलिस प्रशासन ने थपथपाई पीठ
ग्रामीणों की इस पहल की पुलिस प्रशासन ने भी सराहना की है. अधिकारियों का मानना है कि जब तक सामाजिक बहिष्कार और स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू नहीं होगा, तब तक साइबर अपराध की जड़ों को पूरी तरह नहीं काटा जा सकता.दौलतपुर की यह पंचायत अब आसपास के अन्य बदनाम गांवों के लिए भी एक मिसाल बन गई है. देखना यह होगा कि कमेटी की यह सख्ती "डिजिटल ठगों" के हौसले पस्त करने में कितनी कारगर साबित होती है.

