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मथुरा में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

Mathura News: मथुरा में सड़क किनारे एक दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. सूचना पर बीच-बचाव करने पुलिस पहुंची तो लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया. ग्रामीणों के हमले से पुलिस वाहन के शीशे टूट गए.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 16, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:08 PM IST
मथुरा में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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