/मथुरा में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

रोड साइड दीवार बनाने को लेकर भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह की है. गांव बेरा निवासी संदीप कुमार और कुमरपाल, अमर सिंह आदि के बीच काफी समय से दीवार लगाने को लेकर विवाद चल रहा था. कुमरपाल पक्ष के लोग सड़क किनारे (रोड साइड) दीवार लगाने का कड़ा विरोध कर रहे थे, जबकि संदीप पक्ष जबरन वहां दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई. विवाद बढ़ता देख संदीप ने तुरंत डायल 112 पीआरवी पुलिस को कॉल कर मौके पर बुला लिया.