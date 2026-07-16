/मथुरा में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

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कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बेरा में गुरुवार सुबह दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद बेहद उग्र हो गया. हंगामा शांत कराने मौके पर पहुंची यूपी 112 पीआरवी पुलिस टीम को ही ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा. उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता करते हुए पुलिस वाहन पर पथराव और हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए. स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा.
रोड साइड दीवार बनाने को लेकर भड़का विवाद
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह की है. गांव बेरा निवासी संदीप कुमार और कुमरपाल, अमर सिंह आदि के बीच काफी समय से दीवार लगाने को लेकर विवाद चल रहा था. कुमरपाल पक्ष के लोग सड़क किनारे (रोड साइड) दीवार लगाने का कड़ा विरोध कर रहे थे, जबकि संदीप पक्ष जबरन वहां दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई. विवाद बढ़ता देख संदीप ने तुरंत डायल 112 पीआरवी पुलिस को कॉल कर मौके पर बुला लिया.
पुलिस को बनाया निशाना, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी
जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, तो कुमरपाल पक्ष के लोग और अन्य उग्र ग्रामीण पुलिस के साथ ही उलझ गए. ग्रामीणों ने पुलिस वाहन के आगे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों के साथ सरेआम अभद्रता की. विवाद इतना बढ़ गया कि उग्र भीड़ ने पुलिस गाड़ी पर हमला बोल दिया और उसके शीशे चकनाचूर कर दिए. ग्रामीणों के आक्रामक रुख और बिगड़ती स्थिति को देखकर पुलिसकर्मियों को जान बचाकर वहां से पीछे हटना पड़ा.
भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ मांट, जांच शुरू
पुलिस वाहन पर हमले की सूचना मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया. इसके तुरंत बाद क्षेत्राधिकारी (सीओ) मांट भारी पुलिस बल के साथ गांव बेरा पहुंचे. पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए उग्र भीड़ को खदेड़ा और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया. सीओ मांट ने क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन का बारीकी से निरीक्षण किया और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली.
वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान जारी
इस पूरी घटना का वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल कैमरों में वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर पुलिस पर हमला करने वाले और अभद्रता करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. चिन्हित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द ही सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.