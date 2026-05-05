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मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी, जानें 16,403 करोड़ का प्रोजेक्ट यूपी के लिए कैसे बनेगा 'गेम चेंजर'

Mathura- Nagda Rail Project: केंद्र सरकार ने मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है. 16,403 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और राजस्थान के अलावा यूपी को भी कृषि उद्योग और रोजगार में काफी लाभ होगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 05, 2026, 09:11 PM IST
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मथुरा-नागदा रेल प्रोजेक्ट
मथुरा-नागदा रेल प्रोजेक्ट

Mathura : केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ी रेल सौगात देते हुए मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को ‘राष्ट्रीय परियोजना’ का दर्जा दे दिया है. हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना के साथ ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को कानूनी और प्रशासनिक मजबूती मिल गई है, जिससे इसके तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. 

16,403 करोड़ का रेल लाइन प्रोजेक्ट
करीब 16,403 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित यह परियोजना लगभग 568 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश के नागदा से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक कोटा और भरतपुर के रास्ते होकर गुजरेगी. इस रूट पर मौजूदा समय में ट्रेनों का दबाव काफी अधिक है, जिसके चलते यात्रियों को अक्सर देरी का सामना करना पड़ता है. नई लाइनें बिछने के बाद ट्रैफिक का बोझ कम होगा और ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी. 

मथुरा-नागदा प्रोजेक्ट से यूपी को क्या लाभ
उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह परियोजना कई मायनों में गेम चेंजर साबित होने जा रही है. मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन को नई गति मिलेगी. खासतौर पर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से देश-विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इसके साथ ही भरतपुर और आसपास के इलाकों में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थल भी बेहतर रेल संपर्क का लाभ उठाएंगे. 

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स्थानीय कारोबार और कृषि उद्योग को बढ़ावा
व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. प्रदेश के कृषि उत्पाद, डेयरी उद्योग और अन्य स्थानीय कारोबार को तेज और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे बाजार तक पहुंच आसान होगी और लागत घटेगी. मालगाड़ियों के सुचारू संचालन से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी. 

स्थानीय रोजगार को बढ़ावा
परियोजना के निर्माण चरण में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं इसके पूरा होने के बाद संचालन, रखरखाव और संबंधित सेवाओं में भी नई नौकरियां सृजित होंगी. भूमि अधिग्रहण और बजट स्वीकृति जैसी प्रक्रियाओं को अब अधिसूचना के चलते गति मिलने की उम्मीद है. 

यात्री परिवहन के साथ माल परिवहन को भी लाभ
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से रेल नेटवर्क की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं के साथ-साथ माल परिवहन व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी. कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट प्रदेश के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है. 

ये भी पढ़ें : नोएडा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की तारीख आई, एक रनवे और यात्री टर्मिनल तैयार, शुरुआत में 17 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान

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