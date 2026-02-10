Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3104330
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: घर के अंदर मिले पति-पत्नी समेत तीन बच्चों के शव, मौके पर मिले दूध के गिलास... 5 लाश मिलने से सनसनी

Mathura News: यूपी के मथुरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां पर तीन बच्चों समेत दंपती ने आत्महत्या कर ली. घटना मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के गांव खप्परपुर की है. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura News: यूपी के मथुरा में उस समय हड़कंप मच गया,  जब एक ही परिवार के पांच लोगों के शव कमरे में मिले.  इन शवों में पति-पत्नी के साथ उनके तीन मासूम बच्चे भी हैं. प्रथम दृष्यया ये मामला सुसाइड का बताया जा रहा है. ये घटना महावन थाना इलाके के खप्परपुर गांव की है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कहां की है पूरी घटना
स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार के सदस्य जब सुबह काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, तो पड़ोसियों को कुछ शकर हुआ. लोगों ने खिड़की और दरवाजे से अंदर झांका तो घर का नजारा देखकर हैरान हो गए.  फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे के अंदर पहुंची तो शवों के पास ही दूध के गिलास पड़े मिले. इससे प्राथमिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि मौत का कारण जहरीला पदार्थ हो सकता है, जिसे दूध में मिलाकर दिया गया हो.  

आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच-पुलिस
पुलिस अभी इस मामले में सुसाइड (आत्महत्या) और मर्डर (हत्या) दोनों ही एंगल से जांच कर रही है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है.  मौत की असली वजह  पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

Hapur News: कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mathura Newsmathura Suicide news

Trending news

Lucknow news
नाम बदला,चेहरा बदलाEO...पर ठगी नहीं बदली; Shine City घोटाले का फरार आरोपी गिरफ्तार!
Mathura News
घर के अंदर मिले पति-पत्नी समेत 3 बच्चों के शव, पास मिले दूध के गिलास,इलाके में सनसनी
Lucknow news
UP में बीएड की पढ़ाई पर महंगाई की मार! प्रवेश परीक्षा व काउंसिलिंग फीस बढ़ी
Deepak Kumar
मोहम्मद दीपक को क्यों दी जान से मारने की धमकी? वजह जानी तो पुलिस ने पीट लिया माथा...
Rae Bareli News
रायबरेली गंगा एक्सप्रेसवे पर चार युवतियों को रौंदने वाला आरोपी गिरफ्तार
up accident
Shahjahanpur: जालंधर से बहराइच जा रही डबल डेकर बस खाई में पलटी, 18 से ज्यादा घायल
Lucknow news
कुकीज के डिब्बों में बैंकॉक से लखनऊ लाया जा रहा था 'हरा नशा',करोड़ों की ड्रग्स बरामद
uttarakhand weather update
चमोली समेत इन 8 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर में कोहरा
UP budget session
UP Breaking News Live: यूपी के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, बाराबंकी दौरे पर CM योगी, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Hapur News
कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार