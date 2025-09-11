Mathura News: राधाकुंड में स्नान बना काल! परिवार का इकलौता चिराग बुझा, सुबह-सवेरे हुआ दिल दहलाने वाला हादसा

Mathura News: पावन गिरिराज परिक्रमा के दौरान गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान हरियाणा के पलवल जिले के असवती गाँव निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है. हादसे के बाद परिक्रमा मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और परिवार सहित पूरा गाँव गहरे शोक में डूब गया.

स्नान के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आज सुबह करीब 3:30 बजे देवेंद्र अपने परिवार और दोस्तों के साथ गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक कुंड में स्नान करने का निर्णय लिया.पानी में उतरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे हिस्से में चले गए. देखते ही देखते वे पानी में डूबने लगे. जब तक आसपास मौजूद लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते, वह गहरे पानी में समा चुके थे.

देवेंद्र को बाहर निकालने के लिए परिजन और स्थानीय लोग तुरंत जुट गए. कुछ समय बाद उन्हें कुंड से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिक्रमा स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

देवेंद्र की असमय मौत से असवती गाँव में मातम पसर गया है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों एक बेटा और एक बेटी का भविष्य अब अंधकार में डूब गया है. परिजनों के अनुसार, देवेंद्र ही परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत से आर्थिक संकट गहराने की आशंका है.

पुलिस जांच और सुरक्षा सवाल

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह हादसा एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और सावधानी की कमी को उजागर करता है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिक्रमा के दौरान ऐसे कुंडों और जलाशयों में स्नान करते समय सतर्क रहें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

