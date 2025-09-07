Mathura News: ब्रज के सारे मंदिर बंद,लौट रहे श्रद्धालु, जानें कब होंगे दर्शन
Mathura News: ब्रज के सारे मंदिर बंद,लौट रहे श्रद्धालु, जानें कब होंगे दर्शन

Mathura News: उत्तर प्रदेश में चंद्रग्रहण के कारण सभी प्रमुख मंदिरों जो बंद रखा गया.प्रदेश में  स्तर पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे ग्रहण के दौरान घरों में रहकर ही भगवान का स्मरण करें और भजन-कीर्तन में समय बिताएं. आगे पढ़िये ……….

 

Sep 07, 2025
Mathura News: ब्रज के सारे मंदिर बंद,लौट रहे श्रद्धालु, जानें कब होंगे दर्शन

मथुरा: चंद्रग्रहण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी ब्रजमंडल में बुधवार को सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए. मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन सहित पूरे क्षेत्र में भक्तों को बाहर से ही भगवान के दर्शन करने पड़े. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहणकाल को अशुभ माना जाता है, इसी कारण परंपरा का पालन करते हुए मंदिरों को बंद रखा गया.

ग्रहण के दौरान मंदिरों में धार्मिक गतिविधि पर रोक 
मंदिर प्रशासन ने इस अवसर पर विशेष व्यवस्था की. सामान्यतः शाम को होने वाली आरती इस बार सुबह मंगला आरती के साथ ही सम्पन्न कर दी गई.  इसके साथ ही श्रृंगार दर्शन भी सुबह ही करा दिए गए, ताकि सूतक काल शुरू होने से पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जा सकें. ग्रहण के दौरान मंदिरों के भीतर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हुई, लेकिन भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार का महत्व बढ़ गया.

प्रशासन ने की अपील 
प्रदेश स्तर पर भी प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे ग्रहण के दौरान घरों में रहकर ही भगवान का स्मरण करें और भजन-कीर्तन में समय बिताएं. मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि ग्रहण के बाद मंदिरों की शुद्धि की जाएगी और तभी दर्शन पुनः शुरू होंगे. यह निर्णय धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप लिया गया, ताकि ग्रहण के संभावित अशुभ प्रभाव से बचा जा सके.

उत्तर प्रदेश के मंदिरों में परंपरा निभाई गई
ब्रज के बांके बिहारी मंदिर, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर, बरसाना के राधारानी मंदिर और गोवर्धन के गिरिराज महाराज मंदिर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित कई मंदिरों में यही परंपरा निभाई गई. सुबह से ही भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रहणकाल शुरू होते ही उन्हें बाहर से ही भगवान को नमन करना पड़ा.

श्रद्धालुओं की दिनचर्या को प्रभावित
धार्मिक आचार्यों ने कहा कि ग्रहणकाल में भजन, जप और ध्यान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. इस दौरान पूरे प्रदेश में मंदिरों और घरों से भक्ति-भाव से भरे कीर्तन की ध्वनि गूंजती रही, जिसने भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान की. इस प्रकार, चंद्रग्रहण ने जहां उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं की दिनचर्या को प्रभावित किया, वहीं ब्रजमंडल और प्रदेश की आस्था व परंपराओं का अनुपम स्वरूप भी सामने आया.

 

