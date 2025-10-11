खुशखबरी! दिवाली के बाद मथुरा में शुरू होगा नया बाईपास, इन जिलों को भी होगा लाभ

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के रैपुरा जाट से खंदौली तक 14 किमी लंबा उत्तरी बाईपास बनकर तैयार हो गया है. इस रोड के बनने से 30 किमी की दूरी कम हो जाएगी और यात्रियों को पहले से कहीं तेज और आसान सफर मिलेगा.

यात्रा समय में कमी

इस बाईपास से रैपुरा जाट से खंदौली का सफर सिर्फ करीब 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इससे आगरा और मथुरा से खंदौली पहुंचना बहुत आसान होगा और पुराने मार्गों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. यह रोड मथुरा, महावन, हाथरस और सादाबाद तहसील से होकर गुजरेगी. इसे आगरा-दिल्ली हाईवे के चैनल नंबर 174 से यमुना एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 141 से जोड़ा गया है. इससे क्षेत्र के यातायात नेटवर्क में सुधार होगा और यात्रा सहज होगी.

पुराने मार्गों से मुक्ति

बाईपास बनने के बाद यात्रियों को सिकंदरा, भगवान टॉकीज, वाटर वर्क्स और टेढ़ी बगिया से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे 31 किमी की दूरी बचेगी और समय व ईंधन की बचत होगी. दिवाली के बाद इसे यातायात के लिए खोला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईटेंशन लाइन का उन्नयन

पौरी और कोनिया गांव में हाईटेंशन लाइन को ऊंचा करने का कार्य तेजी से चल रहा है. पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है और विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली तक इसे पूरा कर दिया जाए. यह कार्य बाईपास के सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी है.

और पढे़ं: यूपी में छुपा है ‘मिनी मालदीव’, जहां पहुंचते ही मिलेगा स्वर्ग सा सुकून, विदेशी हिल स्टेशन भी पड़ जाएंगे फीके!

गुड़ न्यूज़! महराजगंज की इस सड़क का होगा चौड़ीकरण, ऊबड़-खाबड़ रास्ते से मिलेगी राहत

