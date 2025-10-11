Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2957379
Zee UP-UttarakhandMathura

खुशखबरी! दिवाली के बाद मथुरा में शुरू होगा नया बाईपास, इन जिलों को भी होगा लाभ

Mathura News: मथुरा वालों के लिए अच्छी खबर है. 14 किमी लंबा शानदार बाईपास बनकर तैयार हो गया है. इस बाईपास के खुलने के बाद 31 किमी की दूरी घट जाएगा. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Mathura News:  उत्तर प्रदेश के मथुरा के रैपुरा जाट से खंदौली तक 14 किमी लंबा उत्तरी बाईपास बनकर तैयार हो गया है. इस रोड के बनने से 30 किमी की दूरी कम हो जाएगी और यात्रियों को पहले से कहीं तेज और आसान सफर मिलेगा. 

यात्रा समय में कमी
इस बाईपास से रैपुरा जाट से खंदौली का सफर सिर्फ करीब 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इससे आगरा और मथुरा से खंदौली पहुंचना बहुत आसान होगा और पुराने मार्गों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. यह रोड मथुरा, महावन, हाथरस और सादाबाद तहसील से होकर गुजरेगी. इसे आगरा-दिल्ली हाईवे के चैनल नंबर 174 से यमुना एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 141 से जोड़ा गया है. इससे क्षेत्र के यातायात नेटवर्क में सुधार होगा और यात्रा सहज होगी.

पुराने मार्गों से मुक्ति
बाईपास बनने के बाद यात्रियों को सिकंदरा, भगवान टॉकीज, वाटर वर्क्स और टेढ़ी बगिया से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे 31 किमी की दूरी बचेगी और समय व ईंधन की बचत होगी.  दिवाली के बाद इसे यातायात के लिए खोला जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाईटेंशन लाइन का उन्नयन
पौरी और कोनिया गांव में हाईटेंशन लाइन को ऊंचा करने का कार्य तेजी से चल रहा है. पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है और विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली तक इसे पूरा कर दिया जाए. यह कार्य बाईपास के सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी है. 

और पढे़ं:  यूपी में छुपा है ‘मिनी मालदीव’, जहां पहुंचते ही मिलेगा स्वर्ग सा सुकून,  विदेशी हिल स्टेशन भी पड़ जाएंगे फीके!

गुड़ न्यूज़! महराजगंज की इस सड़क का होगा चौड़ीकरण, ऊबड़-खाबड़ रास्ते से मिलेगी राहत
 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
खुशखबरी! दिवाली के बाद मथुरा में शुरू होगा नया बाईपास, इन जिलों को भी होगा लाभ
Ghaziabad News
गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से उतरते समय हेड कांस्टेबल के दोनों पैर कटे, हालत
CM Dashboard Ranking
सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में यूपी के इस जिले ने मारी बाजी,कई महीनों से टॉप 5 में बरकरार
Etah news
करवाचौथ पर पत्नी मांगती रही लंबी उम्र की दुआ, अज्ञात वाहन ने मिटा दिया सुहाग
Asia Largest Fish Market in Chandauli
चंदौली को PM मोदी का तोहफा, प्रदेश की पहली 'स्टेट ऑफ द आर्ट' फिश मार्केट का उद्घाटन
Hardoi News
मां को उतारा मौत के घाट, बहन पर हसिए से हमला… अमित के गुस्से का खौफनाक अंजाम
Monalisa
अब बड़े पर्दे पर चमकेगी मोनालिसा की किस्मत! ‘द मणिपुर फाइल्स’ से करेंगी डेब्यू
Bulldozer Action in Ghaziabad
गाजियाबाद में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', इस इलाके में कई अवैध निर्माण जमींदोज
Gonda News
आपकी बेटी मां बन गई है… डॉक्टर की बात सुनकर उड़ गए नाबालिग के परिजनों के होश,
Matikala Mahotsav
10 दिवसीय माटीकला महोत्सव की शुरुआत, परंपरा और नवाचार का है ये संगम, पढ़ें डिटेल्स