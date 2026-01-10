Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3069858
Zee UP-UttarakhandMathura

कान्हा की नगरी में नॉनवेज पर सख्ती की पुकार, अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि को ‘पूर्ण शाकाहारी’ बनाने की उठी मांग

Mathura News: अयोध्या में मांस बिक्री और नॉनवेज डिलीवरी पर लगे प्रतिबंध के बाद अब कान्हा की नगरी ब्रजभूमि को लेकर भी धार्मिक भावनाएं तेज हो गई हैं.  मथुरा-वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र को पूर्णतः ‘शाकाहारी क्षेत्र’ घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: अयोध्या में मांस की बिक्री और नॉनवेज खाने की डिलीवरी पर लगे प्रतिबंध के बाद अब कान्हा की नगरी ब्रजभूमि को भी पूर्णतः 'शाकाहारी क्षेत्र' घोषित करने की मांग तेज हो गई है.  श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्रज क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है

जहां कान्हा ने की लीला, वहां अपवित्रता बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिनेश फलाहारी महाराज ने तर्क दिया है कि ब्रजभूमि वह पावन धरा है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने महारास किया और गोपियों के साथ माखन चोरी की लीलाएं कीं. उन्होंने कहा कि ऐसी दिव्य और पवित्र भूमि पर मांस का सेवन या उसकी आवाजाही ब्रज की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता के विरुद्ध है. 

पत्र के मुख्य बिंदु
फलाहारी महाराज ने चिंता जताई कि कई लोग होटल और घरों में ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से नॉनवेज मंगवाते हैं, जिससे क्षेत्र की पवित्रता भंग होती है.  उन्होंने मांग की है कि केवल डिलीवरी ही नहीं, बल्कि मांस की बिक्री पर भी पूरे ब्रज क्षेत्र में कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए.  पत्र में जिक्र किया गया है कि जिस तरह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की गरिमा को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए, वैसा ही निर्णय मथुरा-वृंदावन के लिए भी लिया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

संत समाज का मिला भारी समर्थन
फलाहारी महाराज की इस मुहिम का ब्रज के अन्य संतों और धर्माचार्यों ने भी पुरजोर समर्थन किया है.  संतों का कहना है कि ब्रज की पहचान भक्ति और शाकाहार से है.  यदि यहां गुपचुप तरीके से या होम डिलीवरी के जरिए मांस का प्रवेश होता है, तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है. 

हिंदुओं के हृदय सम्राट से उम्मीद
मुख्यमंत्री को 'हिंदुओं का हृदय सम्राट' बताते हुए फलाहारी महाराज ने पत्र में लिखा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) ब्रज की मर्यादा को समझते हुए जल्द ही इस पर कड़ा आदेश जारी करेंगे.  जब तक होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ब्रजभूमि को पूर्णतः पवित्र बनाए रखना संभव नहीं है.  

देखना यह होगा कि शासन इस मांग पर क्या संज्ञान लेता है, लेकिन इस पत्र के बाद ब्रज क्षेत्र में एक बार फिर धार्मिक शुद्धता को लेकर बहस छिड़ गई है. 

और पढे़ं: राम मंदिर में मुस्लिम युवक ने पढ़ी नमाज, रोके जाने पर लगाए संप्रदाय विशेष के नारे, सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि को ‘पूर्ण शाकाहारी’ बनाने की उठी मांग
Shravasti News
'मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं...' प्रेमिका ने किया इंकार तो प्रेमी बना जल्लाद
Ayodhya Ram mandir
राम मंदिर में मुस्लिम युवक ने पढ़ी नमाज, रोके जाने पर लगाए संप्रदाय विशेष के नारे
Kanpur News
कानपुर में न हो इंदौर जैसी घटना! बदबूदार पानी से मचा हाहाकार
Kanpur News
'मेरे साथ चलो, वरना…' प्यार की जिद में हैवान बना प्रेमी, प्रेमिका का बच्चा ले भागा
Meerut News
मेरठ के इस गांव का पानी बना जहर, मौत का घूंट पीने को 1200 परिवार मजबूर, लगे ये आरोप
sir in up
SIR में ढिलाई पड़ेगी भारी! 2027 से पहले BJP ने कसा शिकंजा
UP Politics
मकर संक्रांति के बाद SP में बड़े फेरबदल की तैयारी,प्रदेश-राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव!
Prayagraj Magh Mela 2026
कौन है विदेशी गर्ल लुक्रेशिया? सनातन धर्म अपनाकर छाईं,माघ मेले में कर रही भजन कीर्तन
Jaunpur
ना झगड़ा, ना मुकदमा...पति ने खुद ही पत्नी की बॉयफ्रेंड संग करा दी शादी, कही ये बात