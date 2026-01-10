कान्हा की नगरी में नॉनवेज पर सख्ती की पुकार, अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि को ‘पूर्ण शाकाहारी’ बनाने की उठी मांग

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: अयोध्या में मांस की बिक्री और नॉनवेज खाने की डिलीवरी पर लगे प्रतिबंध के बाद अब कान्हा की नगरी ब्रजभूमि को भी पूर्णतः 'शाकाहारी क्षेत्र' घोषित करने की मांग तेज हो गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्रज क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है

जहां कान्हा ने की लीला, वहां अपवित्रता बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिनेश फलाहारी महाराज ने तर्क दिया है कि ब्रजभूमि वह पावन धरा है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने महारास किया और गोपियों के साथ माखन चोरी की लीलाएं कीं. उन्होंने कहा कि ऐसी दिव्य और पवित्र भूमि पर मांस का सेवन या उसकी आवाजाही ब्रज की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता के विरुद्ध है.

पत्र के मुख्य बिंदु

फलाहारी महाराज ने चिंता जताई कि कई लोग होटल और घरों में ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से नॉनवेज मंगवाते हैं, जिससे क्षेत्र की पवित्रता भंग होती है. उन्होंने मांग की है कि केवल डिलीवरी ही नहीं, बल्कि मांस की बिक्री पर भी पूरे ब्रज क्षेत्र में कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए. पत्र में जिक्र किया गया है कि जिस तरह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की गरिमा को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए, वैसा ही निर्णय मथुरा-वृंदावन के लिए भी लिया जाए.

संत समाज का मिला भारी समर्थन

फलाहारी महाराज की इस मुहिम का ब्रज के अन्य संतों और धर्माचार्यों ने भी पुरजोर समर्थन किया है. संतों का कहना है कि ब्रज की पहचान भक्ति और शाकाहार से है. यदि यहां गुपचुप तरीके से या होम डिलीवरी के जरिए मांस का प्रवेश होता है, तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है.

हिंदुओं के हृदय सम्राट से उम्मीद

मुख्यमंत्री को 'हिंदुओं का हृदय सम्राट' बताते हुए फलाहारी महाराज ने पत्र में लिखा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) ब्रज की मर्यादा को समझते हुए जल्द ही इस पर कड़ा आदेश जारी करेंगे. जब तक होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ब्रजभूमि को पूर्णतः पवित्र बनाए रखना संभव नहीं है.

देखना यह होगा कि शासन इस मांग पर क्या संज्ञान लेता है, लेकिन इस पत्र के बाद ब्रज क्षेत्र में एक बार फिर धार्मिक शुद्धता को लेकर बहस छिड़ गई है.

