कन्हैया लाल शर्मा/​मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) पर स्थित गोवर्धन चौराहे के पास उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ जेसीबी से की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही पीएनजी (PNG-पाइप नेचुरल गैस) की मुख्य पाइपलाइन अचानक क्षतिग्रस्त हो गई. ​पाइपलाइन कटते ही अत्यधिक दबाव (गैस प्रेशर) के कारण चंद सेकंडों में तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया. गैस के भारी दबाव के चलते मौके पर धूल का एक विशाल गुबार (Dust Cloud) उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर राहगीरों और आस-पास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया.