Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /मथुरा: गोवर्धन चौराहे पर JCB खुदाई के दौरान PNG पाइपलाइन कटी, दिल्ली-आगरा हाईवे पर फैला रिसाव; दहशत का माहौल

मथुरा: गोवर्धन चौराहे पर JCB खुदाई के दौरान PNG पाइपलाइन कटी, दिल्ली-आगरा हाईवे पर फैला रिसाव; दहशत का माहौल

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) पर गोवर्धन चौराहे के पास निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जेसीबी से खुदाई करते समय जमीन के नीचे से गुजर रही पीएनजी (प्राकृतिक गैस) की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:02 AM IST
मथुरा: गोवर्धन चौराहे पर JCB खुदाई के दौरान PNG पाइपलाइन कटी, दिल्ली-आगरा हाईवे पर फैला रिसाव; दहशत का माहौल
Image Credit: Mathura News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP Breaking News Live:सीएम योगी आएंगे ललितपुर, 1,835 करोड़ की देंगे सौगात, यूपी किसानों के खाते में आएंगे 4352 करोड़ रुपये; यहां पढ़ें बड़ी खबरें
up breaking news1 hr ago
2
Varanasi Cng pump2 hrs ago
3
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
4
up govt newsJun 19
5
Lucknow latest newsJun 19