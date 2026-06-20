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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) पर स्थित गोवर्धन चौराहे के पास उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ जेसीबी से की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही पीएनजी (PNG-पाइप नेचुरल गैस) की मुख्य पाइपलाइन अचानक क्षतिग्रस्त हो गई. पाइपलाइन कटते ही अत्यधिक दबाव (गैस प्रेशर) के कारण चंद सेकंडों में तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया. गैस के भारी दबाव के चलते मौके पर धूल का एक विशाल गुबार (Dust Cloud) उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर राहगीरों और आस-पास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही गैस कंपनी और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कराया. अधिकारियों ने समय रहते गैस रिसाव पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
हाईवे पर मची अफरा-तफरी और दहशत
दिल्ली-आगरा हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर गैस रिसाव की खबर फैलते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की रफ्तार थम गई. गैस की तेज दुर्गंध और तेज आवाज के कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों में यह सोचकर दहशत फैल गई कि कहीं कोई बड़ा विस्फोट न हो जाए। लोग सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.
राहत कार्य और दमकल विभाग मुस्तैद
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत एक्शन में आई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग (Fire Brigade) की कई गाड़ियां और राहत दल मौके पर पहुंच गए. किसी भी संभावित अग्निकांड या बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और सुरक्षा घेरा तैयार किया. इसके साथ ही गैस कंपनी के तकनीकी स्टाफ को सूचित कर मेन सप्लाई लाइन को बंद कराने और मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए.
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