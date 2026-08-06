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मथुरा में ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹6 करोड़ की हेरोइन संग अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, खंगाला जा रहा सप्लाई नेटवर्क

Mathura News: मथुरा की थाना हाईवे पुलिस और ANTF आगरा की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. इस टीम ने सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर अलीगढ़ निवासी दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस ने 1.172 किलोग्राम अवैध हेरोइन और एक स्कूटी बरामद की है. दोनों आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस उनके पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 06, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:42 AM IST
मथुरा में ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹6 करोड़ की हेरोइन संग अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, खंगाला जा रहा सप्लाई नेटवर्क
Image Credit: Mathura News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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