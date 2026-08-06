/मथुरा में ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹6 करोड़ की हेरोइन संग अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, खंगाला जा रहा सप्लाई नेटवर्क

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Mathura Heroin Smuggling News/ कन्हैया लाल शर्मा: मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में मथुरा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) आगरा की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने चेकिंग के दौरान दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 1.172 किलोग्राम (1172 ग्राम) अवैध हेरोइन बरामद की है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 6 करोड़ रुपये कीमत आंकी गई है.
सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास से हुई गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार रात संयुक्त टीम को मुखबिर से तस्करी की सटीक जानकारी मिली थी. इसके बाद टीम ने पाली खेड़ा चौराहे से आगे सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास एक बंद पड़े मकान के सामने घेराबंदी की. इस दौरान स्कूटी पर सवार होकर आ रहे दो संदिग्ध युवकों को रोककर जब तलाशी ली गई, तो उनके पास से करोड़ों रुपये की 1.172 किग्रा हेरोइन बरामद हुई.
इस मामले को लेकर हाईवे थाना प्रभारी प्रशांत कपिल ने बताया कि मंगलवार देर रात मंडी इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया. इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उनके पास से एक किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
पकड़े गए तस्करों की पहचान
पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अलीगढ़ जिले के निवासी के रूप में हुई है. इमरान अलीगढ़ के ऊरकोट थाना क्षेत्र के ऊपरकोट टीला निवासी है. जबकि, शहबाज अलीगढ़ के ऊरकोट थाना क्षेत्र के टंकी वाली गली के छोटी मस्जिद के पास रहता है. इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.
नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे हेरोइन कासगंज से लेकर आए थे और मथुरा में इसकी सप्लाई करने वाले थे. इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है. बहरहाल, करोड़ों रुपये की हेरोइन की इस बरामदगी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में गश्त और चेकिंग अभियान को और तेज कर दिया गया है.
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