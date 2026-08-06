/मथुरा में ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹6 करोड़ की हेरोइन संग अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, खंगाला जा रहा सप्लाई नेटवर्क

पकड़े गए तस्करों की पहचान

पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अलीगढ़ जिले के निवासी के रूप में हुई है. इमरान अलीगढ़ के ऊरकोट थाना क्षेत्र के ऊपरकोट टीला निवासी है. जबकि, शहबाज अलीगढ़ के ऊरकोट थाना क्षेत्र के टंकी वाली गली के छोटी मस्जिद के पास रहता है. इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.