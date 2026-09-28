/महिला बैंककर्मी को IAS बनाने वाला गिरफ्तार, अलीगढ़ में रिश्तेदार के ​यहां छिपा था पूर्व सपा नेता

यह है पूरा मामला

दरअसल, मथुरा में एक महिला बैंक में कार्यरत है. महिला बैंककर्मी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्य सभा के प्रदेश सचिव राजन रिजवी ग्राहक बनकर बैंक आता था और लगातार उन पर नजर रखता था. आरोपी ने बिना अनुमति के पीड़िता का निजी मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए. आरोपी ने सपा सरकार आने पर मुख्यमंत्री कोटे से आईएएस बनाने का सपना दिखाया. हालांकि, पीड़िता ने फोन उठाना बंद कर दिया तो सपा नेता उसके घर के आसपास चक्कर लगाने लगा.