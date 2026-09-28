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महिला बैंककर्मी को IAS बनाने वाला गिरफ्तार, अलीगढ़ में रिश्तेदार के ​यहां छिपा था पूर्व सपा नेता

Mathura News: मथुरा में बैंककर्मी को मुख्यमंत्री कोटे से आईएएस बनाने का झांसा देने वाले पूर्व सपा नेता राजन रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 28, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:28 PM IST
महिला बैंककर्मी को IAS बनाने वाला गिरफ्तार, अलीगढ़ में रिश्तेदार के ​यहां छिपा था पूर्व सपा नेता

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