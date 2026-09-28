/महिला बैंककर्मी को IAS बनाने वाला गिरफ्तार, अलीगढ़ में रिश्तेदार के ​यहां छिपा था पूर्व सपा नेता

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Mathura News: मथुरा में महिला बैंककर्मी को सरकार आने पर मुख्यमंत्री कोटे से आईएएस बनाने का सपना दिखने वाले सपा नेता राजन अहमद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह पिछले दो सप्ताह से फरार चल रहा था. मथुरा में एफआईआर दर्ज होने के बाद वह अलीगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा था. पुलिस ने रविवार को सपा नेता राजन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया.
यह है पूरा मामला
दरअसल, मथुरा में एक महिला बैंक में कार्यरत है. महिला बैंककर्मी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्य सभा के प्रदेश सचिव राजन रिजवी ग्राहक बनकर बैंक आता था और लगातार उन पर नजर रखता था. आरोपी ने बिना अनुमति के पीड़िता का निजी मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए. आरोपी ने सपा सरकार आने पर मुख्यमंत्री कोटे से आईएएस बनाने का सपना दिखाया. हालांकि, पीड़िता ने फोन उठाना बंद कर दिया तो सपा नेता उसके घर के आसपास चक्कर लगाने लगा.
अलीगढ़ में रिश्तेदार के यहां छिपा था
महिला बैंककर्मी की शिकायत पर मथुरा कोतवाली में सपा नेता राजन रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. इसके बाद किरकिरी होने पर सपा ने राजन रिजवी को पार्टी से निकाल दिया था. सपा नेता राजन रिजवी पिछले दो सप्ताह से फरार चल रहा था. मथुरा पुलिस दबिश दे रही थी. मुखबिर से सूचना मिली कि राजन रिजवी अलीगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा है. पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
फैज-ए-आम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर
मथुरा की एएसपी आशना चौधरी ने बताया कि रविवार को कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने अलीगढ़ के थाना क्वारसी के गांव धर्रामाफी में दबिश दी. वहां राजन रिजवी छिपा बैठा था. वहां से उसे मथुरा लाया गया. यहां कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जमानत मिल गई. बता दें कि राजन रिजवी पीएचडी कर रखा है. फैज-ए-आम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है. लंबे समय से सपा से जुड़ा था. नगर अध्यक्ष भी रह चुका है.