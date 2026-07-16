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मथुरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा! 23 ATM कार्ड और लाखों कैश के साथ शातिर गिरफ्तार, WhatsApp कॉल से चलता था पूरा खेल

Mathura Cyber Fraud Gang Arrest: मथुरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से ₹1.25 लाख नकद, 23 एटीएम कार्ड, दो मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:06 PM IST
मथुरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा! 23 ATM कार्ड और लाखों कैश के साथ शातिर गिरफ्तार, WhatsApp कॉल से चलता था पूरा खेल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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