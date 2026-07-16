/मथुरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा! 23 ATM कार्ड और लाखों कैश के साथ शातिर गिरफ्तार, WhatsApp कॉल से चलता था पूरा खेल

राज्य चुनें
Mathura News: उत्तर प्रदेश की मथुरा कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बैंक खातों से अवैध तरीके से रुपये निकालने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के कब्जे से 1,25,000 रुपये नकद, विभिन्न बैंकों के 23 एटीएम कार्ड, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
बी.एस.एस. पुलिया के पास से हुई गिरफ्तारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात (15 जुलाई 2026) करीब 11:05 बजे बी.एस.एस. पुलिया के पास से घेराबंदी कर इस शातिर को दबोचा. पकड़े गए अभियुक्त की पहचान जसमीर सिंह (उम्र 33 वर्ष), पुत्र जंगीर सिंह, निवासी कुरकैन, थाना नगर, जनपद डींग (राजस्थान) के रूप में हुई है. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं (BNS और BNSS) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
व्हाट्सएप कॉल से ऑपरेट होता था खेल, ऐसे करते थे ठगी
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त जसमीर सिंह ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. जसमीर ने बताया कि वह अपने दो अन्य साथियों हारिस और जाहुल (निवासी लवान, थाना सीकरी, जनपद डींग, राजस्थान) के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है. मेरे साथी हारिस और जाहुल लोगों से साइबर ठगी कर रकम को ''म्यूल अकाउंट्स'' (दूसरों के बैंक खातों) में ट्रांसफर करवाते थे. पैसा ट्रांसफर होते ही वे मुझे व्हाट्सएप कॉल के जरिए निर्देश देते थे कि किस एटीएम कार्ड से कितनी रकम निकालनी है. मैं एटीएम बूथ पर जाकर पैसे निकालता था और अपना कमीशन रखकर बाकी पैसे उन्हें पहुंचा देता था."
अभियुक्त जसमीर सिंह का कबूलनामा
अभियुक्त ने स्वीकार किया कि बरामद किए गए 1,25,000 रुपये उसने गिरफ्तारी वाले दिन ही विशाल मेगा मार्ट के ऊपर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम बूथ से 4 अलग-अलग एटीएम कार्डों का उपयोग करके निकाले थे.
बरामदगी का विवरण
नकद राशि:₹1,25,000/-
एटीएम कार्ड: 23 (विभिन्न बैंकों के, जिनका उपयोग पैसे निकालने में होता था)
मोबाइल फोन: 02 एंड्रॉयड फोन
वाहन: 01 मोटरसाइकिल (वारदात में प्रयुक्त)
सफलता पाने वाली पुलिस टीम
इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली संयुक्त टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा, उप-निरीक्षक संजीव कुमार, उप-निरीक्षक मुश्ताक मेहन्दी, साइबर सेल मथुरा प्रभारी उप-निरीक्षक आशीष मलिक, हेड कांस्टेबल विशाल, हेड कांस्टेबल उमाशंकर, कांस्टेबल मयंक और कांस्टेबल शुभम मुख्य रूप से शामिल रहे. वहीं पुलिस अब जसमीर के फरार साथियों (हारिस और जाहुल) की तलाश में जुट गई है ताकि इस साइबर ठगी नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके.