/मथुरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा! 23 ATM कार्ड और लाखों कैश के साथ शातिर गिरफ्तार, WhatsApp कॉल से चलता था पूरा खेल

व्हाट्सएप कॉल से ऑपरेट होता था खेल, ऐसे करते थे ठगी

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त जसमीर सिंह ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. जसमीर ने बताया कि वह अपने दो अन्य साथियों हारिस और जाहुल (निवासी लवान, थाना सीकरी, जनपद डींग, राजस्थान) के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है. मेरे साथी हारिस और जाहुल लोगों से साइबर ठगी कर रकम को ''म्यूल अकाउंट्स'' (दूसरों के बैंक खातों) में ट्रांसफर करवाते थे. पैसा ट्रांसफर होते ही वे मुझे व्हाट्सएप कॉल के जरिए निर्देश देते थे कि किस एटीएम कार्ड से कितनी रकम निकालनी है. मैं एटीएम बूथ पर जाकर पैसे निकालता था और अपना कमीशन रखकर बाकी पैसे उन्हें पहुंचा देता था."



अभियुक्त जसमीर सिंह का कबूलनामा

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि बरामद किए गए 1,25,000 रुपये उसने गिरफ्तारी वाले दिन ही विशाल मेगा मार्ट के ऊपर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम बूथ से 4 अलग-अलग एटीएम कार्डों का उपयोग करके निकाले थे.