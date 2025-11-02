Advertisement
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में ढाबे की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का खेल, कमरे में मिले आपत्तिजनक सामान से फटी रह गई आंखें

Mathura News: मथुरा NH-19 पर छाता क्षेत्र के एक ढाबे में पुलिस ने देर रात छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया.ढाबा संचालक और दो महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया. क्षेत्र के अन्य संदिग्ध ढाबों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:38 PM IST
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर स्थित छाता क्षेत्र के एक ढाबे पर देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है. केडी चौकी क्षेत्र के सेमरी के समीप स्थित पंजाबी ढाबा पर लंबे समय से अवैध गतिविधियों के संचालन की शिकायतें मिल रही थीं.  इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने विशेष कार्रवाई करते हुए ढाबे के संचालक और दो महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

शिकायतों का संज्ञान लेकर बनाई गई विशेष टीम
छाता क्षेत्र में देह व्यापार और अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने पुलिस से शिकायतें की थीं. मामला गंभीर होने के चलते केडी चौकी प्रभारी की देखरेख में शुक्रवार देर रात एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम का नेतृत्व उपनिरीक्षक रोहित उज्ज्वल ने किया. योजना के अनुसार पुलिस टीम ने ढाबे के बाहरी हिस्से और फिर भीतरी कमरों में छापेमारी की.

आपत्तिजनक स्थिति में मिले आरोपी
पुलिस ने तलाशी के दौरान ढाबे के पिछले हिस्से में बने कमरों में दो महिलाओं को संचालक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा. मौके पर मौजूद कुछ अन्य व्यक्तियों को जांच के दौरान चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि संचालक और दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया.इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई छाता कोतवाली प्रभारी कमलेश सिंह के निर्देशन में की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

क्षेत्र में कई ढाबों पर शक, अभियान जारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि NH-19 पर छाता और आसपास के क्षेत्रों में कई ढाबों व छोटे होटलों में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही हैं.  यह कार्रवाई ऐसे धंधे में लिप्त अन्य लोगों के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है.पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में देह व्यापार, जुआ, अवैध शराब और आपराधिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे सभी स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे भी अभियान जारी रहेगा.

स्थानीय लोगों में संतोष, अवैध धंधेबाजों में खलबली
इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं इस तरह के गोरखधंधे में शामिल लोगों में खलबली मची हुई है. पुलिस का कहना है कि जनता सहयोग करे, सूचना दे, कार्रवाई निश्चित होगी.

