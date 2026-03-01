ब्रज की 5 हजार साल पुरानी परंपरा से खिलवाड़ पड़ा भारी! फेमस होने के चक्कर में 'कानून' के घेरे में आए 9 इन्फ्लुएंसर्स

Mathura News: बरसाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और एडिटेड वीडियो क्लिप वायरल कर पांच हजार साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को बदनाम करने के आरोप में 9 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
Mathura News: विश्वप्रसिद्ध बरसाना और नंदगांव की लट्ठामार और लड्डूमार होली की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ मथुरा पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला है. बरसाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और एडिटेड वीडियो क्लिप वायरल कर पांच हजार साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को बदनाम करने के आरोप में 9 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने होली के पुराने वीडियो को काट-छांट कर आपत्तिजनक तरीके से सोशल मीडिया पर साझा किया था. जांच में पाया गया कि इन भ्रामक वीडियो के कारण क्षेत्र में अफवाहें फैल रही थीं और सामाजिक वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. पुलिस के अनुसार, इन पोस्ट्स से महिलाओं में असुरक्षा की भावना और समाज में तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई थी.
इन पर हुई कार्रवाई
पुलिस ने जिन प्रमुख हैंडल और यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें iMayankofficial (@imayankindian), Piyush Rai (@Benarasiyaa), Vishal JyotiDev Agarwal (@JyotiDevSpeaks), Extra2ab (@UdayRoy443477), ममता राजगढ़, कविश अजीज, Prayagraj.vibes, r_nagar_vlogs और Kotafoodexplorerr शामिल हैं. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वर्तमान में मामले की विवेचना जारी है और जल्द ही आरोपियों पर विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा.
गोवर्धन में अभद्रता करने वाले 8 हुड़दंगी गिरफ्तार
मथुरा में होली पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखते हुए गोवर्धन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आए महिला श्रद्धालुओं पर जबरदस्ती गुलाल फेंकने और हुड़दंग मचाने के आरोप में पुलिस ने रविवार को 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मथुरा के निर्देशन में अपराध रोकथाम अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोवर्धन कस्बे में परिक्रमा मार्ग और दर्शन स्थलों पर कुछ असामाजिक तत्व परिक्रमार्थियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और जबरन रंग-गुलाल डालकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.
