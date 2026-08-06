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मथुरा पुलिस की MP में बड़ी कार्रवाई, ढोल-नगाड़ों संग पहुंची देवास, फिर तेल माफिया की ₹19.44 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सील

Mathura News: मथुरा की थाना फरह पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मध्य प्रदेश के देवास जिले में बड़ी कार्रवाई की है. यहां रिफाइनरी तेल माफिया अशोक कुमार और उसके परिवार की ₹19.44 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को कुर्क व सील कर दिया है. जब्त की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, पेट्रोल पंप, नकद ₹12.50 लाख, टैंकर और लग्जरी वाहन शामिल हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 06, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:12 AM IST
मथुरा पुलिस की MP में बड़ी कार्रवाई, ढोल-नगाड़ों संग पहुंची देवास, फिर तेल माफिया की ₹19.44 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सील
Image Credit: Mathura News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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