/मथुरा पुलिस की MP में बड़ी कार्रवाई, ढोल-नगाड़ों संग पहुंची देवास, फिर तेल माफिया की ₹19.44 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सील

Mathura News/ कन्हैया लाल शर्मा: संगठित अपराध और रिफाइनरी तेल चोरी के सिंडिकेट पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में ऐतिहासिक कार्रवाई की है. थाना फरह पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत शातिर अपराधी अशोक कुमार और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने तेल माफिया अशोक कुमार और उसके परिवार की करीब ₹19.44 करोड़ की चल-अचल संपत्ति सील व कुर्क कर दी है. जिससे सनसनी फैल गई है.