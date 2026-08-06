/मथुरा पुलिस की MP में बड़ी कार्रवाई, ढोल-नगाड़ों संग पहुंची देवास, फिर तेल माफिया की ₹19.44 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सील

राज्य चुनें
Mathura News/ कन्हैया लाल शर्मा: संगठित अपराध और रिफाइनरी तेल चोरी के सिंडिकेट पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में ऐतिहासिक कार्रवाई की है. थाना फरह पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत शातिर अपराधी अशोक कुमार और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने तेल माफिया अशोक कुमार और उसके परिवार की करीब ₹19.44 करोड़ की चल-अचल संपत्ति सील व कुर्क कर दी है. जिससे सनसनी फैल गई है.
रिफाइनरी पाइपलाइन से तेल चोरी का मामला
दरअसल, इंदौर व देवास निवासी अभियुक्त अशोक कुमार भारत सरकार के उपक्रम 'रिफाइनरी तेल पाइपलाइन' में सेंध लगाकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का संचालन कर रहा था. अवैध कमाई से उसने देवास और सोनकच्छ क्षेत्र में परिजनों के नाम बेनामी संपत्तियां खड़ी कर रखी थीं. उसके खिलाफ थाना फरह में गैंगस्टर एक्ट (मु0अ0सं0 01/2025) दर्ज था. जिलाधिकारी मथुरा के आदेश पर मथुरा और देवास प्रशासन की संयुक्त टीम ने ढोल-नगाड़ों और मुनादी के साथ मौके पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई की.
सोनकच्छ तहसीलदार हर्षल बहरानी और फरह थाना प्रभारी छोटेलाल के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व की टीम ने सभी स्थानों पर सरकारी जब्ती के बोर्ड चस्पा किए.
ये है कुर्क की गई संपत्तियों का ब्योरा
कृषि भूमि: ग्राम खोयरा (सोनकच्छ) में अभियुक्त के बेटों रूपम और शुभम के नाम दर्ज 5.78 हेक्टेयर जमीन (अनुमानित कीमत: ₹15.55 करोड़).
पेट्रोल पंप व भूखंड: अभियुक्त और उसकी पत्नी किरण के नाम दर्ज विभिन्न भूखंड एवं बेराखेड़ी स्थित 'JJ किसान सेवा केंद्र' पेट्रोल पंप (अनुमानित कीमत: ₹3.71 करोड़).
नकद व वाहन: मौके से ₹12.50 लाख नकद बरामद, एक तेल टैंकर और एक क्वालिस कार (कुल कीमत: ₹17.36 लाख).
आगे भी जारी रहेगी ऐसी सख्ती-पुलिस
पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. गैंगस्टर व तेल माफिया अशोक कुमार के खिलाफ पेट्रोलियम एवं मिनरल पाइपलाइन एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. यूपी पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अंतरराज्यीय तेल माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.