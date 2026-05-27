5 मिनट से भी कम में पहुंचेगी मदद! मथुरा पुलिस को मिली हाईटेक ताकत, क्राइम कंट्रोल में अब कोई देरी नहीं

Mathura News: मथुरा में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेवा को और अधिक सशक्त और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. पुलिस हेडक्वार्टर से जनपद को 16 नई हाईटेक पल्सर मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना कर दिया गया है.
Trending Photos
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेवा को और अधिक सशक्त और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. पुलिस हेडक्वार्टर से जनपद को 16 नई हाईटेक पल्सर मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना कर दिया गया है. इन नई बाइकों के आने से अब पुलिस की पहुंच और भी सुलभ हो गई है.
रिस्पॉन्स टाइम होगा और कम
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन नई और अत्याधुनिक मोटरसाइकिलों के शामिल होने से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा. वर्तमान में मथुरा का औसत रिस्पॉन्स टाइम मात्र 5 मिनट है, जो कि पूरे देश में बेहतरीन माना जाता है. अब पुलिस का लक्ष्य इस समय सीमा को और कम करना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में पीड़ित को चंद मिनटों के भीतर मदद मिल सके.
पुलिस की बढ़ी ताकत
मथुरा पुलिस के बेड़े में अब वाहनों की कुल संख्या 103 हो गई है. जानकारी के अनुसार, जिले में पहले से ही 21 टू-व्हीलर और 66 फोर-व्हीलर पीआरवी सुरक्षा में तैनात थीं. अब 16 नई पल्सर बाइकों के जुड़ने से टू-व्हीलर्स की संख्या बढ़कर 37 हो गई है. यह काफिला 24 घंटे जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा. सभी नई बाइकें रूट मार्च करते हुए अपने निर्धारित थानों और पॉइंट्स पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी.
तकनीक का सहारा और बेहतर सुरक्षा
सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद बनाने के लिए मथुरा पुलिस तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है. जिले में 15 ऐसी गाड़ियां पहले से तैनात हैं, जो अत्याधुनिक पीटीजेड कैमरों से लैस हैं. इन हाईटेक गाड़ियों को विशेष रूप से हाईवे, यमुना एक्सप्रेस-वे और शहर के संवेदनशील चौराहों पर तैनात किया गया है. इन कैमरों की मदद से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख पा रही है.
उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वोत्तम सेवा
एसपी देहात ने गर्व के साथ कहा कि 'यूपी 112' आपातकालीन सेवा पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे है. मथुरा पुलिस का यह नया बेड़ा अपराधियों में डर और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराध को रोकने और पीड़ित को त्वरित सहायता पहुंचाने में अब कोई देरी नहीं होगी.
यह भी पढ़ें : गंगा किनारे खामोश खड़ा वो रहस्यमयी किला… जहां आज भी भटकती है राजा भर्तृहरि की आत्मा! यहीं रचा गया था ‘चंद्रकांता’ का तिलिस्म