Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040492
Zee UP-UttarakhandMathura

ड्रोन की उड़ान से साइबर माफिया में खौफ, मथुरा के गांवों में पुलिस की बड़ी दबिश, खेतों तक उजागर हुए ठगी के ठिकाने

Mathura News: मथुरा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब हाईटेक मोर्चा खोल दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में मथुरा पुलिस ने उन गांवों पर सख्त कार्रवाई की, जिन्हें साइबर ठगों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura Police
Mathura Police

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृव में पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने थाना गोवर्धन क्षेत्र के कुख्यात साइबर क्राइम हॉटस्पॉट माने जाने वाले गांवों मड़ावरा, देवसेरस और मुडसेरस में अचानक दबिश दी.

खेतों तक उजागर हुए ठगी के ठिकाने
ये वही गांव हैं जो पहले 'टटलू गिरोह' की गतिविधियों और हाल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए चर्चा में रहे हैं. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वांछित अपराधी फरार होने में कामयाब रहे. अपराधियों के ठिकानों और भागने के रास्तों को समझने के लिए पुलिस ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई. पूरी कार्रवाई के दौरान, इन सभी गांवों की ड्रोन कैमरा से व्यापक फोटोग्राफी और मैपिंग की गई. ड्रोन फुटेज की मदद से पुलिस ने कई फरार अपराधियों के फोटोग्राफ्स को चिह्नित कर लिया है.  

इतना ही नहीं, ड्रोन मैपिंग के जरिए पुलिस ने अपराधियों द्वारा ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खेतों में बने गुप्त ठिकानों को भी सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया है. ये ठिकाने अक्सर पुलिस की सीधी नजर से दूर होते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की बड़ी दबिश
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये दबिश साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम है. पुलिस ने जल्द ही चिन्हित किए गए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. यह कार्रवाई मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस की दृढ़ता को दर्शाती है.

विद्युत चोरी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा
वहीं जिले में पुलिस और विद्युत चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गुलाब सिंह निवासी आगरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त के कब्जे से विद्युत चोरी में प्रयुक्त ट्रक, 14 बंडल विद्युत तार, तार काटने के उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार गुलाब सिंह लंबे समय से विद्युत तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. 

और पढे़ं: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिर विवादों में घिरे! महिलाओं पर बयान से मचा बवाल, मथुरा कोर्ट में केस दर्ज-मामला गर्माया 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Kushinagar News
कागजों में विकास, जमीन पर घोटाला, कुशीनगर में पंचायतों में बड़ा खुलासा
Up Road Accidents News
यूपी में कोहरे का कहर ! अलग-अलग जिलों में भीषण सड़क हादसे में, एक की मौत, कई घायल
Lucknow news
चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में 3 दिन ठहरा फिलीपींस का छात्र, प्रिंसिपल समेत कई पर FIR
 UP Encounter
यूपी में एक के बाद एक पुलिस मुठभेड़, इनामी हिस्ट्रीशीटर समेत तीन बदमाश घायल
BJP leader Pankaj Chaudhary
पूर्वांचल से केंद्र की सत्ता तक,पढ़ें पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर,ऐसे बने BJP की पसंद
up bjp president list
पंकज चौधरी से पहले ये नेता बन चुके प्रदेश BJP अध्यक्ष, पढ़ें 1980-2025 तक की लिस्ट
UP BJP Adhyaksh Live Updates
UP BJP Adhyaksh Live Updates: पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की 'कमान', आज नाम का आधिकारिक ऐलान! बीजेपी दफ्तर पर भव्य तैयारी
Uttarakhand Cold Wave Alert
जमने लगा नदी-नालों का पानी, बदरीनाथ में पारा माइनस 8 डिग्री, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ENBA 2025
ENBA अवार्ड में ZEE UP/UK का बजा डंका, 3 गोल्ड और 3 सिल्वर अवार्ड पर जमाया कब्जा
jaunpur news
नेताजी को चाहिए था हथियार का लाइसेंस, जौनपुर चेयरमैन काे फायरिंग करवाना पड़ा भारी