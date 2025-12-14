ड्रोन की उड़ान से साइबर माफिया में खौफ, मथुरा के गांवों में पुलिस की बड़ी दबिश, खेतों तक उजागर हुए ठगी के ठिकाने

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृव में पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने थाना गोवर्धन क्षेत्र के कुख्यात साइबर क्राइम हॉटस्पॉट माने जाने वाले गांवों मड़ावरा, देवसेरस और मुडसेरस में अचानक दबिश दी.

खेतों तक उजागर हुए ठगी के ठिकाने

ये वही गांव हैं जो पहले 'टटलू गिरोह' की गतिविधियों और हाल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए चर्चा में रहे हैं. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वांछित अपराधी फरार होने में कामयाब रहे. अपराधियों के ठिकानों और भागने के रास्तों को समझने के लिए पुलिस ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई. पूरी कार्रवाई के दौरान, इन सभी गांवों की ड्रोन कैमरा से व्यापक फोटोग्राफी और मैपिंग की गई. ड्रोन फुटेज की मदद से पुलिस ने कई फरार अपराधियों के फोटोग्राफ्स को चिह्नित कर लिया है.

इतना ही नहीं, ड्रोन मैपिंग के जरिए पुलिस ने अपराधियों द्वारा ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खेतों में बने गुप्त ठिकानों को भी सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया है. ये ठिकाने अक्सर पुलिस की सीधी नजर से दूर होते हैं.

पुलिस की बड़ी दबिश

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये दबिश साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम है. पुलिस ने जल्द ही चिन्हित किए गए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. यह कार्रवाई मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस की दृढ़ता को दर्शाती है.

विद्युत चोरी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा

वहीं जिले में पुलिस और विद्युत चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गुलाब सिंह निवासी आगरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त के कब्जे से विद्युत चोरी में प्रयुक्त ट्रक, 14 बंडल विद्युत तार, तार काटने के उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार गुलाब सिंह लंबे समय से विद्युत तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

