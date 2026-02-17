Mathura Encounter: पोस्टमैन की हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा जनपद के थाना शेरगढ़ और एसओजी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पोस्टमैन के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. मंगलवार दोपहर को पैगाँव-कोसी रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं.

शिवा ढाबे के पास से हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, थाना शेरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम मुखबिर की सूचना पर अपराधियों की तलाश में थी. इसी दौरान 17 फरवरी 2026 को पुलिस टीम ने शिवा ढाबा के पास से दो अभियुक्तों को घेराबंदी कर दबोच लिया. पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले दो सगे भाइयों के रूप में हुई है:

भारत उर्फ भरतू (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम अलावलपुर, पलवल (हरियाणा)।

रंजीत (उम्र 28 वर्ष), निवासी ग्राम अलावलपुर, पलवल (हरियाणा)।

Add Zee News as a Preferred Source

बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम अभियुक्तों को उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ''आलाकत्ल'' (हथियार) बरामद करने के लिए पैगाँव-कोसी रोड पर ले गई, तो वहां छिपाकर रखे गए तमंचे से अभियुक्त भारत उर्फ भरतू ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त भारत के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

बरामद सामान और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से निम्नलिखित सामान बरामद किया है:

01 टाटा पंच कार (घटना में प्रयुक्त)

02 अवैध तमंचे (.315 बोर)

02 जिन्दा कारतूस

इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शेरगढ़ में मु.अ.सं. 33/2026 के तहत बी.एन.एस. (BNS) की धारा 140(1)/103/238 (अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाना) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक इतिहास और हत्या के पीछे के सटीक कारणों की गहनता से जांच कर रही है.

प्रमुख बिंदु

अपराध: पोस्टमैन का अपहरण कर हत्या करना

पुलिस टीम: थाना शेरगढ़ व एसओजी टीम (मथुरा)

24 घंटे में बादल यूपी के इन जिलों में गिराएंगे झमाझम पानी, ठंडी हवाओं का अटैक, जानें नोएडा-काशी में कहां बारिश,कहां धूप?



उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!