Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3112108
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura Encounter: पोस्टमैन की हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार

मथुरा पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए पोस्टमैन के अपहरण और हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा जनपद के थाना शेरगढ़ और एसओजी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पोस्टमैन के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. मंगलवार दोपहर को पैगाँव-कोसी रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं. 

शिवा ढाबे के पास से हुई गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, थाना शेरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम मुखबिर की सूचना पर अपराधियों की तलाश में थी. इसी दौरान 17 फरवरी 2026 को पुलिस टीम ने शिवा ढाबा के पास से दो अभियुक्तों को घेराबंदी कर दबोच लिया.  पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले दो सगे भाइयों के रूप में हुई है:

भारत उर्फ भरतू (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम अलावलपुर, पलवल (हरियाणा)।
रंजीत (उम्र 28 वर्ष), निवासी ग्राम अलावलपुर, पलवल (हरियाणा)।

Add Zee News as a Preferred Source

बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम अभियुक्तों को उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ''आलाकत्ल'' (हथियार) बरामद करने के लिए पैगाँव-कोसी रोड पर ले गई, तो वहां छिपाकर रखे गए तमंचे से अभियुक्त भारत उर्फ भरतू ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त भारत के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

बरामद सामान और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने अभियुक्तों के पास से निम्नलिखित सामान बरामद किया है:
01 टाटा पंच कार (घटना में प्रयुक्त)
02 अवैध तमंचे (.315 बोर)
 02 जिन्दा कारतूस

इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शेरगढ़ में मु.अ.सं. 33/2026 के तहत बी.एन.एस. (BNS) की धारा 140(1)/103/238 (अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाना) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक इतिहास और हत्या के पीछे के सटीक कारणों की गहनता से जांच कर रही है.

प्रमुख बिंदु
अपराध: पोस्टमैन का अपहरण कर हत्या करना
पुलिस टीम: थाना शेरगढ़ व एसओजी टीम (मथुरा)

24 घंटे में बादल यूपी के इन जिलों में गिराएंगे झमाझम पानी, ठंडी हवाओं का अटैक, जानें नोएडा-काशी में कहां बारिश,कहां धूप?
 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mathura Newsmathura encounterUP NewsMathura Police

Trending news

Mathura News
Mathura Encounter:पोस्टमैन की हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार
Meerut News
क्या मेरठ के कारोबारी की पत्नी निकली ISI एजेंट! फर्जी दस्तावेज पर 30 साल से भारत में
prayagraj latest news
अविमुक्तेश्वरानंद मामले में बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश
Jhansi News
शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान
sir in up
UP के मतदाताओं के लिए राहत की खबर, SIR प्रक्रिया का समय एक महीने के लिए और बढ़ा
Uttarakhand
पहाड़ों से उड़ी उम्मीदों की पतंग.. अब सिर्फ गांव नहीं, एडवेंचर हब बन रहा है कपकोट
Holi 2026
3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', दूर कर लें कंफ्यूजन
Akhilesh Yadav
किसानों और युवाओं पर बड़ा दांव लगाएगी सपा, दादरी से अखिलेश यादव बजाएंगे चुनावी बिगुल
UP board exam
UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होगा 'एग्जाम का महाकुंभ', जानें यूपी बोर्ड की तैयारी
Bareilly News
बरेली की 166 वी विश्व प्रसिद्ध राम बारात की तारीख तय; देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु