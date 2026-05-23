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मथुरा में बिजली संकट से हाहाकार, प्रचंड गर्मी में दिन-रात की कटौती से लोग बेहाल, अधिकारियों पर लगे ये आरोप

Mathura Power Crisis: यूपी में गर्मी अपना कहर बरपा रही है. इस बीच बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है. ऐसे में मथुरा और इसके ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है. दिन-रात बिजली कटौती और लो-वोल्टेज से लोग परेशान हैं, लेकिन संबंधित विभाग मूकदर्शक बना बैठा है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 23, 2026, 12:19 PM IST
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Mathura Power Crisis/ कन्हैया लाल शर्मा: कान्हा की नगरी मथुरा और इसके ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है. भीषण गर्मी और तपिश के बीच अघोषित बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है. शहर से लेकर देहात तक लोग बूंद-बूंद पानी और हवा के लिए तरस रहे हैं. ऐसे में संबंधित विभाग मूकदर्शक बनकर बैठने का आरोप लग रहा है.

लोगों ने लगाए संगीन आरोप
यही वजह है कि लोग बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक बिजली काट दी जाती है. रात के समय होने वाली अघोषित कटौती के कारण लोगों की नींद हराम हो गई है, जिसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. बिजली गुल रहने से पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे संकट और गहरा गया है.

अधिकारियों का रवैया बेहद उदासीन
जनता की इस भारी परेशानी के बीच विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया बेहद उदासीन और गैर-जिम्मेदाराना बना हुआ है. त्रस्त उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे बिजली संकट या फॉल्ट की शिकायत करने के लिए उपखंड कार्यालयों या उच्च अधिकारियों के सरकारी और निजी नंबरों पर संपर्क करने का प्रयास करते हैं, तो या तो उनके फोन बंद मिलते हैं या फिर घंटियां बजने के बावजूद उन्हें उठाया नहीं जाता. कंट्रोल रूम के नंबरों पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है.

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क्या कह रहे हैं व्यापारी?
व्यापारियों का कहना है कि बिजली की इस आंख-मिचौली के कारण उनका कारोबार पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया है. बार-बार ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फुंक रहे हैं. स्थानीय नागरिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया और अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुनना शुरू नहीं किया, तो वे विद्युत कार्यालयों का घेराव कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

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