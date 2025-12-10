मथुरा रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, यात्रियों में मची चीख पुकार, राहत बचाव दल का सफल अभ्यास

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक सवारी डिब्बे में आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ (NDRF) और अन्य बचाव एजेंसियों ने एक व्यापक मॉक ड्रिल (अभ्यास) का आयोजन किया. इस अभ्यास में तत्परता दिखाते हुए डिब्बे में फंसे लगभग 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बुधवार सुबह करीब 11:00 बजे शुरू हुआ. परिदृश्य के अनुसार, मथुरा रेलवे स्टेशन पर खड़े एक सवारी डिब्बे में अचानक आग लग गई और उससे घना धुआँ उठने लगा, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. तत्काल कार्रवाई सूचना मिलते ही सबसे पहले रेलवे पुलिस (RPF) टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.बचाव दल की तैनाती स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों और बचाव राहत टीमों को बुलाया गया. बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आरपीएफ, जीआरपी, स्काउट गाइड और अन्य संबंधित संसाधनों को तुरंत जुटाया गया. मंडल से मदद: स्थिति को ''भयानक'' मानते हुए, आगरा मंडल से भी कई अतिरिक्त इकाइयाँ बुलाई गईं. इनमें डॉग स्क्वायड, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा विभाग और भारी पुलिस बल शामिल थे.

50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला

स्टेशन डायरेक्टर प्रस्तुति श्रीवास्तव ने घटना के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बचाव राहत दल ने पूरी तत्परता और समन्वय के साथ काम किया. रेल के डिब्बे में फंसे 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बचाव टीम ने बहुत कम समय में घटना पर काबू पा लिया और विभिन्न संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया.

अभ्यास का उद्देश्य

स्टेशन डायरेक्टर श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह किसी वास्तविक दुर्घटना की घटना नहीं थी, बल्कि एक मॉक ड्रिल थी. उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि आपातकाल की स्थिति में विभिन्न एजेंसियाँ किस तरह समन्वय स्थापित कर सकती हैं, घटना पर कैसे काबू पाया जा सकता है, और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए कितने संसाधन और समय की आवश्यकता होती है. यह अभ्यास भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से किया गया था.

