Mathura News:सिर्फ अहंकार…प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य ने दिया चैलेंज, तो हिंदू नेता का फूटा गुस्सा

Mathura News: उत्तर प्रदेश में 'ज्ञान के अहंकार' पर विवाद गहराता जा रहा है. एक इंटरव्यू के दौरान चित्रकूट के संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद महाराज मेरे लिए बालक समान हैं. मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं उन्‍हें विद्वान या चमत्कारी पुरुष नहीं मान सकता. अगर वे वास्तव में चमत्कारी हैं, तो उनके सामने एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखाएं.

महाराज की लोकप्रियता को बताई क्षणभंगुर

इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने तो प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को क्षणभंगुर करार दे दिया था. अब इस पर हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने कड़ी आपत्ति जताई है. ऐसे में जहां फलाहारी ने रामभद्राचार्य पर 'ज्ञान का अहंकार' होने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज की सादगी और भक्ति की प्रशंसा की है.

क्या है ये पूरा मामला?

एक मीडिया इंटरव्यू में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को न तो विद्वान माना और न ही चमत्कारी. इतना ही नहीं उन्होंने तो प्रेमानंद महाराज को खुली चुनौती ही दे डाली. रामभद्राचार्य ने कहा था कि अगर उनमें चमत्कार है, तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं या उनके द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं. उन्होंने कहा कि वे उनसे कोई द्वेष नहीं रखते .

फलाहारी ने जताई कड़ी आपत्ति

रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है. प्रेमानंद महाराज का बचाव करते हुए फलाहारी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं और उन्हें सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं.

ज्ञान और भक्ति के महत्व पर बहस

दोनों संतों के जीवन की तुलना करते हुए फलाहारी ने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, जबकि रामभद्राचार्य के पास संपत्ति है. हालांकि, रामभद्राचार्य अपने आश्रम की संपत्ति को भगवान की मानते हैं और खुद को सिर्फ एक चौकीदार बताते हैं. इस बयानबाजी ने संतों के बीच ज्ञान और भक्ति के महत्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

