Mathura News:सिर्फ अहंकार…प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य ने दिया चैलेंज, तो हिंदू नेता का फूटा गुस्सा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2894613
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News:सिर्फ अहंकार…प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य ने दिया चैलेंज, तो हिंदू नेता का फूटा गुस्सा

Mathura News: यूपी में ज्ञान के अहंकार पर विवाद बढ़ता जा रहा है. रामभद्राचार्य के बयान पर हिंदू नेता ने नाराजगी जताई है. फलाहारी ने रामभद्राचार्य पर 'ज्ञान का अहंकार' होने का आरोप लगाया है. ऐसे में जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura News: उत्तर प्रदेश में 'ज्ञान के अहंकार' पर विवाद गहराता जा रहा है. एक इंटरव्यू के दौरान चित्रकूट के संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद महाराज मेरे लिए बालक समान हैं. मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं उन्‍हें विद्वान या चमत्कारी पुरुष नहीं मान सकता. अगर वे वास्तव में चमत्कारी हैं, तो उनके सामने एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखाएं.

महाराज की लोकप्रियता को बताई क्षणभंगुर
इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने तो प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को क्षणभंगुर करार दे दिया था. अब इस पर हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने कड़ी आपत्ति जताई है. ऐसे में जहां फलाहारी ने रामभद्राचार्य पर 'ज्ञान का अहंकार' होने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज की सादगी और भक्ति की प्रशंसा की है.

क्या है ये पूरा मामला?
एक मीडिया इंटरव्यू में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को न तो विद्वान माना और न ही चमत्कारी. इतना ही नहीं उन्होंने तो प्रेमानंद महाराज को खुली चुनौती ही दे डाली. रामभद्राचार्य ने कहा था कि अगर उनमें चमत्कार है, तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं या उनके द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं. उन्होंने कहा कि वे उनसे कोई द्वेष नहीं रखते .

फलाहारी ने जताई कड़ी आपत्ति
रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है. प्रेमानंद महाराज का बचाव करते हुए फलाहारी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं और उन्हें सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं.

ज्ञान और भक्ति के महत्व पर बहस
दोनों संतों के जीवन की तुलना करते हुए फलाहारी ने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, जबकि रामभद्राचार्य के पास संपत्ति है. हालांकि, रामभद्राचार्य अपने आश्रम की संपत्ति को भगवान की मानते हैं और खुद को सिर्फ एक चौकीदार बताते हैं. इस बयानबाजी ने संतों के बीच ज्ञान और भक्ति के महत्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025: संभल के चंदौसी में 21 दिन तक मनाया जाएगा भगवान गणेश का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी पर निकलेगी भव्य रथयात्रा

TAGS

RambhadracharyaPremanand MaharajMathura News

Trending news

Jhansi News
झांसी में मां के बॉयफ्रेंड की बेटे ने पीट-पीटकर की हत्या, पैसों के लेनदेन में विवाद
ghaziabad master plan 2031
मास्टरप्लान 2031 से बदलेगी गाजियाबाद-लोनी-मोदीनगर की तस्वीर,एक ही जगह पर सब सुविधाएं
Sonbhadra News
सोनभद्र में 25 हजार के इनामी अमित यादव का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Hardoi News
हरदोई: बीयर बार में नशे में मारपीट के बाद युवक गायब, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका
Fake medicines in Agra
आगरा में ड्रग विभाग का छापा, बेच रहे थे नकली दवाएं, कारोबारी ने दिया रिश्वत का ऑफर
Police raid in oyo hotel
अय्याशी का अड्डा बना ओयो होटल! स्‍कूल ड्रेस पहनकर आई थी लड़की, संभल पुलिस का खुलासा
Bijnor crime news
Bijnor News: बीवी संग संबंध बनाने पहुंचा चांद, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला!
astronaut shubhanshu shukla
कल लखनऊ आ रहे शुभांशु शुक्ला, स्वागत को तैयार राजधानी, सीएम योगी करेंगे सम्मानित
Sambhal news
संभल के चंदौसी में 21 दिन तक मनाया जाएगा गणेश जन्मोत्सव, निकलेगी भव्य रथयात्रा
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में मॉनसून मेहरबान! बनारस समेत आसपास के जिलों में होगी बेतहाशा बारिश
;