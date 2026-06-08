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मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ओवरटेक करने के प्रयास में पलटी रोडवेज बस, 1 की मौत, 14 घायल

Mathura Road Accident: मथुरा जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा बस चालक द्वारा एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान हुआ.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:36 PM IST
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ओवरटेक करने के प्रयास में पलटी रोडवेज बस, 1 की मौत, 14 घायल
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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