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Mathura Road Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां गोवर्धन से आगरा जा रही एक अनुबंधित (कॉन्ट्रैक्ट) रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलट गई. इस दुखद दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल हुए हैं. वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ हादसा
दरअसल, ये घटना थाना फरह क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब बस टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर थी. प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, बस चालक एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बस सीधे डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े.
घायलों की स्थिति और पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, हादसे में कुल 15 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, घायलों में से 02 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है.
प्राथमिक उपचार अन्य 12 यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया. वर्तमान में फरार चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. घटना के मुख्य और सटीक कारणों का पता लगाने के लिए यात्रियों और घायलों से पूछताछ की जा रही है.
SP सिटी ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक नगर राजीव कुमार ने बताया कि हादसे में कुल 15 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, घायलों में से 02 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है.
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