मथुरा में एंट्री से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, आज कई रूट रहेंगे डायवर्ट, जानें प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला

कन्हैयालाल शर्मा/ मथुरा: बाबरी विवादित ढांचे की बरसी और विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय महासभा की शौर्य दिवस यात्रा को लेकर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा 7 दिसंबर तक हाई अलर्ट पर है तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना या अनहोनी से बचने के लिए 6 दिसंबर को मथुरा में कई रूट डायवर्ट भी रहेंगे.

कौन-कौन से रूट डायवर्ट रहेंगे

1. गोकुल रेस्टोरेन्ट से मसानी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा. ये वाहन एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे.

2. मसानी चौराहा से डीग गेट चौकी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा. ये वाहन गोकुल रेस्टोरेन्ट के पास से एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे.

3. भूतेश्वर चौराहा से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहनों को प्रतिबन्धित करते हुए कृष्णानगर, गोवर्धन चौराहा और बस अड्डा की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

4. भरतपुरगेट से डीगगेट की ओर आने वाले सभी वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा यह वाहन होलीगेट, चौक बाजार, भैसवहोरा स्टेट बैक होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे.

5. अमरनाथ कट से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहनों को भूतेश्वर की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

6. पोतराकुण्ड मोड एनएच-19 से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.

7. यादव चौराहा से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन कल्याण करोति होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.

8. रूपम सिनेमा तिराहे से केजेएस की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.

9. गौवर्धन चौराहा से भूतेश्वर चौराहे से मथुरा शहर की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे , ये वाहन टाउनशित तिराहे से अपने अपने गन्तव्य को जायेंगे.

10. मण्डी चौराहे से भारी / कॉमर्शियल वाहन कृष्णानगर बिजलीघर की ओर प्रतिबन्धित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अन्य वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया जायेगा. ये वाहन टाउनशिप तिराहे होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जायेंगे.

11. हाइवे कट से कोई भी भारी वाहन धौली प्याऊ की ओर नहीं आयेगा. ये वाहन टाउनशिप तिराहे से अपने गन्तव्य की ओर जायेंगे.

12. रोडवेज बसें गोवर्धन चौराहे से भूतेश्वर की ओर पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेंगी , यह बसें मागगोदाम वाले रास्ते आयेंगी और जायेंगी.

13. हाईवे कट से रोडवेज की बडी बसें जो धौली प्याऊ की ओर आती हैं , पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी , ये बसें मालगोदाम होकर अपने गन्तव्य तक जायेंगी.

14. लक्ष्मीनगर से मथुरा शहर की ओर भारी / कॉमर्शियलय , ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन गोकुल वैराज , टाउनशिप होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगे.

15. मछली फाटक से स्टेट बैंक की ओर टेम्पो /ई-रिक्शा प्रतिबन्धित रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी प्रतिबन्धित किये जायेंगे.

16. बी0एस0ए0 तिराहा से भूतेश्वर तिराहा की ओर आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के वाहन प्रतबन्धित किये जायेंगे.

