Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3030765
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा में एंट्री से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, आज कई रूट रहेंगे डायवर्ट, जानें प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला

Mathura News: अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराये जाने की बरसी और अखिल भारतीय महासभा की शौर्य दिवस यात्रा को लेकर मथुरा में 6 दिसंबर को कई रूट डायवर्ट रहेंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 06, 2025, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मथुरा में एंट्री से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, आज कई रूट रहेंगे डायवर्ट, जानें प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला

कन्हैयालाल शर्मा/ मथुरा:  बाबरी विवादित ढांचे की बरसी और विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय महासभा की शौर्य दिवस यात्रा को लेकर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा 7 दिसंबर तक हाई अलर्ट पर है तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना या अनहोनी से बचने के लिए 6 दिसंबर को मथुरा में कई रूट डायवर्ट भी रहेंगे. 

कौन-कौन से रूट डायवर्ट रहेंगे

1. गोकुल रेस्टोरेन्ट से मसानी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा. ये वाहन एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मसानी चौराहा से डीग गेट चौकी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा.  ये वाहन गोकुल रेस्टोरेन्ट के पास से एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे. 

3. भूतेश्वर चौराहा से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहनों को प्रतिबन्धित करते हुए कृष्णानगर, गोवर्धन चौराहा और बस अड्डा की ओर डायवर्ट किया जायेगा. 

4. भरतपुरगेट से डीगगेट की ओर आने वाले सभी वाहनों को प्रतिबन्धित किया जायेगा यह वाहन होलीगेट, चौक बाजार, भैसवहोरा स्टेट बैक होकर अपने गन्तव्य को जायेंगे. 

5. अमरनाथ कट से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहनों को भूतेश्वर की ओर डायवर्ट किया जायेगा. 

6. पोतराकुण्ड मोड एनएच-19 से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे. 

7. यादव चौराहा से केजेएस की ओर आने वाले सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन कल्याण करोति होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे. 

8. रूपम सिनेमा तिराहे से केजेएस की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.

9. गौवर्धन चौराहा से भूतेश्वर चौराहे से मथुरा शहर की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे , ये वाहन टाउनशित तिराहे से अपने अपने गन्तव्य को जायेंगे. 

10. मण्डी चौराहे से भारी / कॉमर्शियल वाहन कृष्णानगर बिजलीघर की ओर प्रतिबन्धित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अन्य वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया जायेगा.  ये वाहन टाउनशिप तिराहे होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जायेंगे. 

11. हाइवे कट से कोई भी भारी वाहन धौली प्याऊ की ओर नहीं आयेगा. ये वाहन टाउनशिप तिराहे से अपने गन्तव्य की ओर जायेंगे. 

12. रोडवेज बसें गोवर्धन चौराहे से भूतेश्वर की ओर पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेंगी , यह बसें मागगोदाम वाले रास्ते आयेंगी और जायेंगी. 

13. हाईवे कट से रोडवेज की बडी बसें जो धौली प्याऊ की ओर आती हैं , पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी , ये बसें मालगोदाम होकर अपने गन्तव्य तक जायेंगी. 

14. लक्ष्मीनगर से मथुरा शहर की ओर भारी / कॉमर्शियलय , ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन गोकुल वैराज , टाउनशिप होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगे. 

15. मछली फाटक से स्टेट बैंक की ओर टेम्पो /ई-रिक्शा प्रतिबन्धित रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी प्रतिबन्धित किये जायेंगे. 

16. बी0एस0ए0 तिराहा से भूतेश्वर तिराहा की ओर आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के वाहन प्रतबन्धित किये जायेंगे. 

ये भी पढ़ें:  मथुरा में हाई अलर्ट ! तीन दिनों तक कड़ी सुरक्षा के घेरे में शहर, पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च

TAGS

mathura latest news

Trending news

Muzaffarnagar news
मौत के 6 हफ्ते बाद कब्र से निकला मुर्दा! हत्या या साजिश... खुद देगा गवाही
IndiGo flights cancel
हिंडन एयरपोर्ट से Indigo की सभी फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों में हड़कंप, मिलेगा रिफंड?
Hardoi latest News
तेज रफ्तार ट्रक ने दारोगा को टक्कर मारी, ड्यूटी के दौरान हादसा! सामने आया CCTV Video
Saharanpur news
फोन काटा फिर स्विच्ड ऑफ! दुल्हन ने ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ कर दिया बड़ा कांड
Unnao News
मुझे उससे मिलाओ नहीं तो मैं जान दे दूंगी! प्रेमी की शादी में गूंजी प्रेमिका की चीख
Hardoi News
हरदोई में टीचर की शर्मनाक करतूत! 8वीं के छात्र से अश्लील हरकत के आरोप
UP Crime news
गैंगस्टर महेंद्र फौजी की कहानी: दोस्ती, दुश्मनी और गैंगवार, बन चुकी है बॉलीवुड फिल्म
chitrakoot news
मायके से साथ नहीं लौटी पत्नी, शराब के नशे में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मचा कोहराम
Kanpur News
सोनू सूद और ‘द ग्रेट खली’ तक को नहीं छोड़ा ठग ने! अंतरराष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश
Ayodhya news
क्रिकेटर उमेश यादव पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन