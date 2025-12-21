Advertisement
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से उबाल में संत समाज, मथुरा के साधु-संतों का फूटा आक्रोश

Mathura News: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जघन्य वारदात को लेकर धर्मनगरी मथुरा-वृंदावन के साधु-संतों में गहरा आक्रोश और पीड़ा व्याप्त है. संतो का कहना है कि अब समय आ गया है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के प्रति जागरूक होना होगा, अन्यथा इतिहास खुद को दोहराएगा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:04 PM IST
Mathura saints
Mathura saints

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर सनातनी हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों और हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति को थाने से निकालकर भीड़ द्वारा जिंदा जलाकर मार डालने की हृदयविदारक घटना ने भारत के संत समाज को झकझोर कर रख दिया है. इस जघन्य अपराध को लेकर धर्मनगरी मथुरा-वृंदावन के साधु-संतों में गहरा रोष व्याप्त है.

हिंदुस्तान को लेकर हो रहा बड़ा षड्यंत्र
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे मानवता पर कलंक बताया. उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हिंदुओं को 'काफिर' मानकर उनका दमन कर रहे हैं. फलाहारी महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा, "ये लोग न केवल बांग्लादेश में अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी इस्लाम का शासन लाने का बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं."

जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता
संतों ने भारत के भविष्य को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की. दिनेश फलाहारी महाराज ने जोर देकर कहा कि जब तक भारत में 'जनसंख्या नियंत्रण कानून' लागू नहीं होगा, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा. उन्होंने आशंका जताई कि यदि इसी गति से एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती रही, तो अगले 20 वर्षों में बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं.

प्रमुख संतों ने जताई चिंता
इस घटना पर आचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री, रामदास महाराज और मधुकर दास जी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. संतों ने सामूहिक रूप से कहा कि वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि वहां रहने वाले सनातनी सुरक्षित रह सकें. ब्रज के संतों का कहना है कि अब समय आ गया है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के प्रति जागरूक होना होगा, अन्यथा इतिहास खुद को दोहराएगा. 

