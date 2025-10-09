दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले ऐड पर मचा बवाल, मथुरा के साधु-संतों ने जताई आपत्ति

Deepika Padukone Hijab Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अबकी बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक विज्ञापन है, जो उन्होंने पति रणवीर सिंह के साथ अबू धाबी टूरिज्म के लिए शूट किया है. इस ऐड में दीपिका मरून रंग के हिजाब में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि रणवीर सिंह पारंपरिक शेरवानी लुक में नजर आ रहे हैं. जैसे ही यह ऐड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट पर पक्ष और विपक्ष की बहस तेज हो गई.

ऐड पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर कई लोग दीपिका के हिजाब पहनने को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने उनके पुराने “My Choice, My Freedom” कैंपेन और जेएनयू में दिए बयानों को याद दिलाते हुए उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी ओर, कई लोग उनके समर्थन में भी उतर आए हैं और उनकी शादी एवं धार्मिक आयोजनों में हिंदू परंपरा निभाने वाली तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.

मथुरा के साधु-संतों ने जताई आपत्ति

विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा. अब मथुरा-वृंदावन के साधु-संतों ने भी इस ऐड पर आपत्ति जताई है. रामचन्द्र दास महाराज और दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा कि किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व कर सनातन संस्कृति की उपेक्षा करना उचित नहीं है. उनका कहना है कि दीपिका जैसे पब्लिक फिगर को विज्ञापनों में धर्म और संस्कृति को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर पक्ष-विपक्ष में छिड़ी बहस

गौरतलब है कि इस ऐड में अबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दिखाया गया है. दीपिका और रणवीर की जोड़ी को बॉलीवुड का “पावर कपल” कहा जाता है और दोनों को इस प्रोजेक्ट के लिए अबू धाबी का ब्रैंड एंबेसडर बनाया गया है. वर्तमान में सोशल मीडिया पर यह मुद्दा दो हिस्सों में बंट गया है एक ओर विरोध करने वालों की तीखी प्रतिक्रियाएं हैं, तो दूसरी ओर समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आवाज उठा रहे हैं.

