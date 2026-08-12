/मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज रिप्रजेंटेटिव शूट तय करने पर होगी अहम सुनवाई

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Mathura News : उत्तर प्रदेश के मथुरा का बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने है. इस मामले में दाखिल की गई तमाम याचिकाओं और मुकद्दमों में से किसे मुख्य यानी प्रतिनिधि मुकदमा यानी रिप्रजेंटेटिव शूट माना जाए, इस पर आज सुनवाई होगी. इस कानूनी प्रक्रिया का असर यह तय करेगा कि आगे की कानूनी लड़ाई किस मुकदमे को आधार बनाकर लड़ी जाएगी. कोर्ट के इस फैसले पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यह मामला ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है.
क्या है पूरा मामला और विवाद की पृष्ठभूमि
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मथुरा में जमीन के मालिकाना हक और धार्मिक स्थलों की स्थिति से जुड़ा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण उस जगह पर किया गया है जहां भगवान श्रीकृष्ण का असली जन्मस्थान और प्राचीन केशवदेव मंदिर हुआ करता था. इस विवाद को लेकर पिछले कुछ सालों में स्थानीय अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कई याचिकाएं और मुकदमे दायर किए गए हैं. इन सभी मुकद्दमों में अलग-अलग वादियों ने अपने-अपने तर्कों के साथ अदालत में न्याय की गुहार लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का पिछला फैसला और नया पेंच
कुछ समय पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े मुकद्दमों की सुनवाई करते हुए वाद संख्या 17 यानी सूट नंबर 17 को एक रिप्रजेंटेटिव शूट यानी प्रतिनिधि मुकदमा घोषित किया था. कानून के जानकारों के मुताबिक, जब किसी बड़े विवाद में एक जैसे कई मुकदमे होते हैं, तो अदालत उनमें से किसी एक मुख्य मुकदमे को प्रतिनिधि मुकदमा मान लेती है ताकि सभी पक्षों की सुनवाई एक साथ और व्यवस्थित तरीके से हो सके. हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के ही दूसरे वादियों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि उनके मुकदमे और याचिकाएं अलग-अलग मुद्दों, सबूतों और कानूनी दलीलों पर आधारित हैं, इसलिए केवल सूट संख्या 17 को ही एकमात्र प्रतिनिधि मुकदमा नहीं माना जाना चाहिए.
क्यों महत्वपूर्ण है प्रतिनिधि मुकदमा तय होना
अदालती कार्यवाही को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिनिधि मुकदमे की पहचान करना जरूरी होता है. जब कोई मुकदमा रिप्रजेंटेटिव शूट बन जाता है, तो वह पूरे समुदाय या उस पक्ष के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है. हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों को डर है कि यदि केवल एक ही मुकदमे को मुख्य मान लिया गया, तो उनकी तरफ से उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू पीछे छूट सकते हैं. इसी मतभेद को सुलझाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही था या फिर अन्य याचिकाओं को भी इसमें बराबर का स्थान मिलना चाहिए.