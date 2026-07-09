Mathura News: 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा' को मिला संत समाज का बड़ा समर्थन, देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु

कन्हैया लाल शर्मा मथुरा/वृंदावन: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर आगामी 9 अगस्त 2026 को होने वाली ''कार सेवा'' को संतों और धार्मिक संगठनों का भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया है. श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त द्वारा इस कार सेवा की घोषणा किए जाने के बाद से ही सनातन समाज में इसे लेकर हलचल तेज है. इसी कड़ी में आज जगत्गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणि जी महाराज (पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े संत तथा अखिल भारत हिन्दू महासभा एवं संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है.