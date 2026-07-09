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Mathura News: 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा' को मिला संत समाज का बड़ा समर्थन, देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Kar Seva News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संत समाज ने 9 अगस्त 2026 (अगस्त क्रांति दिवस) को अयोध्या की तर्ज पर एक बड़े कारसेवा आंदोलन का आह्वान किया है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:12 AM IST
Mathura News: 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा' को मिला संत समाज का बड़ा समर्थन, देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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