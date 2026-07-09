Mathura News: 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा' को मिला संत समाज का बड़ा समर्थन, देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु

राज्य चुनें
कन्हैया लाल शर्मा मथुरा/वृंदावन: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर आगामी 9 अगस्त 2026 को होने वाली ''कार सेवा'' को संतों और धार्मिक संगठनों का भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया है. श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त द्वारा इस कार सेवा की घोषणा किए जाने के बाद से ही सनातन समाज में इसे लेकर हलचल तेज है. इसी कड़ी में आज जगत्गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणि जी महाराज (पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े संत तथा अखिल भारत हिन्दू महासभा एवं संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है.
सनातन समाज एकजुट हो-स्वामी चक्रपाणि
समर्थन की घोषणा करते हुए स्वामी चक्रपाणि जी महाराज ने कहा कि वे इस ऐतिहासिक अभियान के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने देशभर के सनातनियों और श्रद्धालुओं से इस मुद्दे पर एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया है.
देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु, तैयारियां तेज
9 अगस्त को प्रस्तावित इस कार सेवा को लेकर विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक संगठनों और संत-महात्माओं की ओर से लगातार समर्थन के बयान सामने आ रहे हैं. इस बढ़ते समर्थन को देखते हुए आयोजकों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं.
संतों और भक्तों में भारी उत्साह
इस कार सेवा को लेकर संतों और भक्तों में भारी उत्साह है. आगामी 9 अगस्त को देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालुओं के मथुरा-वृंदावन पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की जा रही है.फिलहाल, इस बड़े आयोजन को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में कई अन्य बड़े संतों के भी इस अभियान से जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
राम मंदिर सहयोग का उल्लेख, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी
संत ने अपने बयान में राम मंदिर आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहा कि राम मंदिर के संघर्ष में सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने कंधे से कंधा मिलाकर बहुत बड़ा योगदान दिया था.उन्होंने कहा, "राम मंदिर में आपने बहुत सहयोग किया था, हमेशा मेरे साथ रहे. अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि की बारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी हमें विजय श्री प्राप्त होगी.
शासन-प्रशासन से की करबद्ध प्रार्थना
कानूनी प्रक्रियाओं और सामाजिक सौहार्द का सम्मान करते हुए संत ने देश और प्रदेश की सरकार तथा प्रशासन से एक विशेष अपील की है.उन्होंने शासन और प्रशासन से करबद्ध (हाथ जोड़कर) निवेदन किया कि इस पूरे मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसे पूरी गंभीरता और न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ाया जाए. संत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान कृष्ण भक्तों, राम भक्तों और पूरे हिंदू समाज की आस्था व भावनाओं को विचार में रखने का अवसर (मंच) अवश्य दिया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!