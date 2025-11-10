मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट, सुरक्षा प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi/कन्हैया शर्मा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (केजेएस) की सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल के साथ मारपीट का संगीन मामला सामने आया है. मारपीट का सीधा और गंभीर आरोप केजेएस प्रभारी प्रेमनारायण शर्मा पर लगा है. घायल कांस्टेबल बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस विभाग ने उच्च-स्तरीय जांच शुरू कर दी है.

केजेएस प्रभारी पर लगा मारपीट का आरोप

यह चौंकाने वाली घटना करीब दो-तीन दिन पहले की बताई जा रही है. ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल राकेश कुमार (28) को उनके साथी सिपाही अचेत अवस्था में लेकर मथुरा के एक निजी अस्पताल पहुंचे. साथी सिपाहियों ने स्पष्ट रूप से केजेएस प्रभारी प्रेमनारायण शर्मा पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिससे राकेश की यह गंभीर हालत हुई है.

इलाज के लिए भटकता रहा घायल कांस्टेबल

प्राथमिक इलाज मिलने के बाद साथी सिपाही उसे केजेएस लेकर गए, लेकिन वहां कांस्टेबल राकेश की हालत और बिगड़ गई. इसके बाद उसे मथुरा से फिरोजाबाद ले जाया जा रहा था. इसी दौरान वह रास्ते में एक बार फिर अचेत हो गया. राहगीरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखकर उसे आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास किया, मगर कथित तौर पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया.

मथुरा के निजी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, अंततः घायल कांस्टेबल को वापस मथुरा के एक निजी हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. कांस्टेबल के इलाज का यह पूरा घटनाक्रम उसकी गंभीर चोटों की तरफ इशारा कर रहा है और विभाग के भीतर की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है.

पुलिस विभाग ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है. कांस्टबेल पर हुए इस कथित हमले के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस विभाग ने आरोपों की गहनता से जांच शुरू कर दी है. विभाग इस बात की पड़ताल कर रहा है कि आखिर सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल के साथ प्रभारी ने कथित तौर पर इस तरह की मारपीट क्यों की. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही तस्वीर सामने आएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.